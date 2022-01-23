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今8190人完成篩檢！　交通部提5大指示防堵高雄港疫情

▲交通部常務次長祁文中赴高雄港視察。（圖／港務公司提供）

▲交通部常務次長祁文中赴高雄港視察。（圖／港務公司提供）

記者許維寧／台北報導

高雄埠疑新光輪群聚感染案件今（1/23）增加15例確診。交通部常務次長祁文中昨日南下進駐高雄港，規劃中島商港區為紅區其餘商港區則為黃區，今天黃區至下午17時左右已經完成8190人篩檢。

高雄港日前已經規劃中島商港區為紅區，並設置34號碼頭篩檢站，其餘商港區為黃區，今日10時在黃區增設4處篩檢站並執行篩檢，從21日今天下午17時左右已經完成8190人篩檢作業。

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祁文中於緊急應變中心召開高雄港疫情應變工作會議中指示，加速篩檢、強化登船管制及增設港區篩檢站部分持續辦理外，也要求航港局及港務公司務必全力落實，防堵疫情擴散，並分別視察篩檢站、中島區防疫情形，以及落實掃描船舶QR Code等作業狀況。

祁文中也提出5項指示：

一、請港務公司通知受篩檢單位事先造冊，並針對1922實聯制名單加強通知，於今明2日完成篩檢及增派人手協助篩檢作業。

二、船舶小修、日用品供應、公證及勞務業等4業已完成電話通知，要求於今天到34號碼頭完成篩檢。

三、上午9時已由VTS、引水人、船代通知，在港船舶未經許可禁止放下舷梯，即日起有登船需要必須通報港公司庫區辦公室，由航港局、港務公司指派人員現場查驗防護措施，在符合規定完成登錄後才能放下舷梯登船。並請航港局於25日起在中島商港區設置2處檢查站，所有登船人員須至檢查站統一進行檢查作業，經專人陪同查驗確認符合規定並完成登錄後才得登船。

四、配合高雄市府防疫指示，港區設置5處篩檢站，紅區1處，黃區4處，均已於上午10時完成設置開始篩檢。篩檢方式紅區3天(PCR)+ 3天(PCR)+3天(現場快篩)，黃區7天現場快篩。

五、港區交通船清消比照桃機防疫計程車作法，立即加強船舶及人員清消及落實執行，並洽CDC研商精進作法，25日宣導及實施。

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