雙鐵客運今起禁飲食！餐廳強制實聯制　「升級防疫措施」懶人包

▲高鐵、台鐵、客運等大眾運輸今日起禁止飲食。（圖／記者李毓康攝）

記者楊晏琳／整理報導

桃園西堤群聚事件延燒，更爆出2名確診移工用餐「未掃實聯制」，導致接觸到確診間隔12天才被發現。對此，指揮中心宣布，餐飲場所須嚴格落實實聯制，未配合執行且經輔導未改善之店家，不得提供內用服務。另外，雙鐵客運等大眾運輸今（23）日起禁止飲食，宗教活動亦有相關加嚴措施。

最新3防疫措施

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1. 餐飲場所嚴格實施實聯制

指揮中心宣布，即日起餐飲場所須嚴格落實實聯制，未配合執行且經輔導未改善的餐飲場所，不得提供內用服務。指揮官陳時中表示，之後也會複查餐廳是否落實，經查不確實且勸導不聽者，將要求餐廳停止內用。

▲指揮中心宣布，將嚴格實行實聯制規定。（圖／記者曾筠淇攝）

2. 春節期間加強部分宗教防疫管制

內政部宣布，為避免國內疫情擴散，即日起宗教團體停止辦理繞境、遊行、搶頭香、搶春牛等易聚集擁擠人潮、無法保持社交距離的集會活動，同時也不得提供籤筒、供盤供民眾使用，強烈建議有相關需求的民眾自行攜帶筊杯、供盤等祭祀工具。此外，民眾進入宗教場所也禁止飲食。

不過，內政部表示，能做好人流管制及各項防疫措施的500人以上宗教活動，在提報防疫計畫並經地方政府同意後，還是可以辦理。但活動中若有提供平安湯圓等餐點，限以密封盒（碗）方式供民眾外帶返家享用，且禁止於活動現場分裝。提供一般民眾暫時住宿的香客大樓、會館等，除同住家人外，以1人1室為限。

另外，宗教場所內部人員應儘速至少接種2劑疫苗，並妥善規劃民眾出入動線，遇有民眾聚集時應主動疏導。對於民眾點光明燈、捐款、解籤等排隊人龍，也要維持室內1.5公尺、室外1公尺的社交距離。

內政部長徐國勇也提醒，民眾至宗教場所，務必全程佩戴口罩、落實實聯制、量體溫、保持社交距離；民選公職人員及政府官員在春節防疫期間，勿到宗教場所跑攤，以為民眾表率，共同努力團結對抗疫情。

▲宗教相關活動也有嚴格限制。（圖／記者蔡佩旻攝／示意圖）

3. 雙鐵、客運等大眾運輸禁止飲食

交通部表示，因應國內疫情擴大，今日起禁止民眾在高鐵、臺鐵、公路客運、船舶（固定餐飲區域除外）、航空國內線航班等運具內飲食。若因生理需求需喝水、服藥、哺乳，應於食用完畢後儘速佩戴口罩。

在除外範圍內有飲食需求者，在與不特定對象保持社交距離或有適當阻隔設備之情形下，得於飲食期間暫時取下口罩。違反規定，經場域人員勸導不聽者，依傳染病防治法第70條第1項規定，可處新臺幣3千元以上1萬5千元以下罰鍰。

另外，過去防疫計程車都會經過國道服務區，提供旅客上廁所，這次會將人流動線更清楚區分出來，不與一般旅客混流。機場旅客搭乘防疫計程車部分，會由機場人員直接將乘車單帶到防疫計程車處，杜絕入境旅客與其他人接觸的機會。