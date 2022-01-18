歷史古蹟結合手遊 《穿梭大基隆》上線　下載APP就有機會抽大獎

▲歷史古蹟結合手遊 《穿梭大基隆》正式上線。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

結合歷史古蹟及城市特色的精緻基隆手遊「穿梭大基隆，漫遊戲時空」，基隆市文化局今（18日）舉辦遊戲發佈記者會並宣布正式上線。透過手機遊戲APP，實際走訪基隆全市14個基隆文資點，更了解基隆歷史古蹟。林右昌提醒民眾，即日起到2月28日，只要下載「穿梭大基隆」遊戲APP，就有機會抽獎獲得iPhone13及Apple Watch等好禮。

林右昌表示，「穿梭大基隆」的遊戲名稱，象徵近幾年來「大基隆歷史場景再現整合計畫」下文化局的豐碩成果。從考古發掘到古蹟建築的修復再利用，讓我們從立體空間的認識，加入穿梭時空的概念，並將手遊流行的打怪方式置入，跳脫以往認識歷史古蹟的方式。

▲透過手機遊戲APP，實際走訪基隆全市14個基隆文資點。

文化局長陳靜萍表示，遊戲中14個基隆文資點，包含近期陸續修復再利用完成的文化古蹟，都有實體「時空之柱」可以掃描加入遊戲。同時遊戲中內建100間基隆在地商家的介紹，也讓遊戲過程中能邊走邊玩，一覽基隆的各式生活面向。

陳靜萍說，「穿梭大基隆」從遊戲設計初期便參考各種基隆文獻，包含美術設計、人物設定、劇情對白到畫面風格，都能感受到無處不基隆的設計巧思。每個文資點所出現的不同歷史與現代人物，都希望能引發民眾對於生活歷史文化的興趣與再重視。

文化局表示，14個基隆文資點包含基隆西岸白米甕炮台、佛手洞、球仔山燈塔；東岸太平輪紀念碑、清法戰爭紀念園區、石圍遺構、要塞司令部、校官眷舍、司令官邸、旭丘指揮所、漁會正濱大樓；和平島天后宮、阿根納造船廠、諸聖教堂遺址。相關遊戲活動詳情及參加辦法，可前往遊戲頁面「穿梭大基隆漫遊戲時空」及「基隆市文化局」官網、臉書粉絲團查詢。

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