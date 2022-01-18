基隆3.6萬人打第3劑　林右昌擬增加集中施打點提高施打率

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

針對新冠疫情，基隆市長林右昌今（18日）公布本市出現確診個案，並呼籲市民雖然農曆春節即將到來，但新型冠狀病毒Omicron疫情不容小覷，請大家在春節假期不要鬆懈防疫工作。他表示，市府這幾天針對65歲以上市民提供疫苗集中施打作業，目前第3劑施打人數已達3萬6027人，施打率達9.89%，連帶提升第1、2劑施打比例，分別已經達到81%及74%左右。

林右昌表示，市府正在研議增加集中施打站，提高對於65歲以下市民的施打能量，希望在農曆年前「衝一波」，讓施打率再提升，也提高市民對於病毒的防護力。市府也要求各校在放寒假之前，全校都要「複習」防疫工作，提醒學生落實戴口罩、勤洗手及自身防疫保護，並請學生把防疫意識帶回家中。

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此外，林右昌也要求市公車加強清潔消毒工作，包括上下車的扶手等，每一個車次都要進行擦拭消毒，餐廳必須落實各項防疫要求，全市市場的電梯、電扶梯等也要定時進行清消。

林右昌提醒全市的民眾，農曆春節假期即將到來，請大家仍要做好自身防疫工作，千萬不要掉以輕心，一定要落實戴口罩、勤洗手等，才能確保大家的健康。

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