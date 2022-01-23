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南港房仲、圓山飯店廚師是一家人　黃珊珊憂感染源不明

▲▼0608圓山飯店點燈。（圖／記者周宸亘攝）

▲圓山飯店。（資料照／記者周宸亘攝）

記者黃巈禾／台北報導

台北市南港區某診所有確診個案足跡，傳出是一名房仲，出現感冒症狀到診所就醫多次，因未見好轉，自行到醫院採檢呈現陽性。隨後又傳出圓山飯店有一名20多歲西點廚房女廚師確診，Ct值13，尚未納入案號，家中有人確診。台北市副市長黃珊珊23日證實該房仲和廚師是一家人。

黃珊珊23日上午到環南市場視察第三劑疫苗施打狀況。有關南港房仲和圓山飯店女廚師，黃珊珊證實，兩人是一家人，詳情今天中央下午應該會公布，比較擔心的是感染源不明，應該是一家三口。

此外，黃珊珊呼籲，最近幾個案例都是去了診所，診所會建議民眾去驗快篩，北市府也呼籲有症狀者可以先去做快篩，再去看醫生，否則造成診所也要停業。

據了解，該名房仲是圓山飯店女廚師的哥哥，哥哥身體不適至診所就醫，就醫多次未見好轉，自行到醫院採檢呈現陽性，哥哥確診後通知妹妹，結果妹妹也確診，媽媽今也篩出陽性，三人的Ct值都相當低，感染源不明。

圓山飯店22日晚間表示，晚間接獲台北市政府衛生局通知，匡列的場域和人員包括點心廚房和點心廚房的員工，有關員工快篩的部分，已快篩150人，均呈陰性；同時，已針對點心廚房、全館公共區域、所有餐廳內外場進行清消。

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