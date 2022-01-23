快訊／若多點爆發「陳時中恐升三級警戒」　侯友宜：全面防堵

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

本土疫情擴散，指揮中心指揮官陳時中昨（22日）指出，目前仍可追蹤感染源，但若出現廣泛、多點社區群聚疫情，防疫將不得不升級。針對外界關注是否升三級警戒，新北市長侯友宜今（23日）受訪時則認為，現階段「要戒慎恐懼、全面防堵」。

侯友宜表示，疫情要隨時做好掌控，最重要要守住疫情擴散，看起來台北、新北都有零星個案出現，有個案出來要馬上採取精準疫調及採檢 ，有效控制不讓疫情往外發展。

侯友宜並指出，雖然新北的疫情跟上次不太一樣，要戒慎恐懼、全面防堵，既然沒有辦法阻絕於境外，管控於境內就是地方政府要負起責任，跟中央並肩作戰，「原本期待在境外阻絕發揮最大效果，顯然效果上還是到了境內來」。

亞旭電腦桃園廠爆發群聚感染，但新北市府詢問亞旭中和廠卻得到無支援情況，新北經過疫調發現，有68名勞工前往支援。侯友宜表示，立即重罰30萬元，未來仍會不斷稽查，也盼業者做好企業快篩。

侯友宜說，支援的68名員工立即居家隔離，全部員工414名立即擴大採檢，昨晚篩檢後均是陰性。新北依照法令祭出最重30萬罰款，一切都按照法令規定。同時鼓勵企業快篩，保護自己也保護別人，更讓營運不受干擾。

對於疫情指揮中心針對案例的呈現，儘管桃園的確診數高於雙北，但都被畫上最深顏色，侯友宜回應，不論中央要如何畫、如何標示，地方最在意的是自己有沒有把工作做好，大家只要齊心齊力把防疫做好，都會用平常心看待。