　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／若多點爆發「陳時中恐升三級警戒」　侯友宜：全面防堵

▲新北市長侯友宜出席2025世壯運組織委員會揭牌儀式。（圖／記者林敬旻攝）

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

本土疫情擴散，指揮中心指揮官陳時中昨（22日）指出，目前仍可追蹤感染源，但若出現廣泛、多點社區群聚疫情，防疫將不得不升級。針對外界關注是否升三級警戒，新北市長侯友宜今（23日）受訪時則認為，現階段「要戒慎恐懼、全面防堵」。

侯友宜表示，疫情要隨時做好掌控，最重要要守住疫情擴散，看起來台北、新北都有零星個案出現，有個案出來要馬上採取精準疫調及採檢 ，有效控制不讓疫情往外發展。

侯友宜並指出，雖然新北的疫情跟上次不太一樣，要戒慎恐懼、全面防堵，既然沒有辦法阻絕於境外，管控於境內就是地方政府要負起責任，跟中央並肩作戰，「原本期待在境外阻絕發揮最大效果，顯然效果上還是到了境內來」。

亞旭電腦桃園廠爆發群聚感染，但新北市府詢問亞旭中和廠卻得到無支援情況，新北經過疫調發現，有68名勞工前往支援。侯友宜表示，立即重罰30萬元，未來仍會不斷稽查，也盼業者做好企業快篩。

侯友宜說，支援的68名員工立即居家隔離，全部員工414名立即擴大採檢，昨晚篩檢後均是陰性。新北依照法令祭出最重30萬罰款，一切都按照法令規定。同時鼓勵企業快篩，保護自己也保護別人，更讓營運不受干擾。

對於疫情指揮中心針對案例的呈現，儘管桃園的確診數高於雙北，但都被畫上最深顏色，侯友宜回應，不論中央要如何畫、如何標示，地方最在意的是自己有沒有把工作做好，大家只要齊心齊力把防疫做好，都會用平常心看待。

►煮飯最強秘密武器

ET快訊
Omicron潛伏期僅3天！　沒打疫苗重症率高
LIVE／春節前疫情南北齊發！　蘇貞昌赴指揮中心
學測數B考完！　答案跟預估五標看這邊
快訊／桃園再增「3校+1補習班」停課！　健行科大、同德國小入
快訊／桃園23處足跡曝！南崁菜市場、中壢火車站、好市多
快訊／蘆洲爆確診！　衛生局火速疫調
快訊／高雄確診女曾到派出所　5警PCR出爐
礁溪五星溫泉飯店爆確診！員工、房客千人大篩檢
快訊／中彰大橋嚴重車禍！　休旅車「夾成鐵餅」
獨／直擊集中檢疫所！驚見移工「開門聊天」到處晃、唱歌

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

LIVE／春節前疫情南北齊發！宜蘭也爆確診　蘇貞昌赴指揮中心

快訊／蘆洲爆確診「曾到台北用餐」　衛生局火速疫調

結婚週年挑燈夜戰協商總預算　游錫堃：餘生難忘的日子

挨轟空降！民眾黨推「美女刺客」參選金門　周曉芸：我只是回家

蔡英文打「經國牌」搶藍營票　朱立倫批民進黨心口不一

快訊／若多點爆發「陳時中恐升三級警戒」　侯友宜：全面防堵

許智傑：經濟發展部分肯定蔣經國　迫害人權也不能漠視

圓山飯店廚師一家三口確診、疑感染源不明　北市15：30召開記者會

本土疫情大爆發　盧秀燕取消過年宮廟發小紅包行程

南港房仲、圓山飯店廚師是一家人　黃珊珊憂感染源不明

朴信惠「紅毯甜吻」崔泰俊..誓言講到哽咽　絕美婚禮曝光！「金嘆」李敏鎬等大咖都來了～

耐心男用「泡麵編織成毛衣」　筷子+牙籤搞定！吃貨都服了

婦人喬車位「機車插2格中間」　正義哥阻止遭回：什麼資格管

嗨咖貴賓狗窗前雀躍彈跳　柯基冷眼看：室友又開趴了

住院遇阿伯狂掀門簾騷擾... 凌晨1點被偷看！嚇到睡不著

桃園一夜篩出63陽性！遠雄自貿港區「至少萬人採撿」

不洗杯子？老婆氣炸剁香蕉　老公嚇爛秒清理求生慾爆棚

耍帥一口氣乾滿杯伏特加　新北古拉格斯到廁所爆吐

MAMAMOO頌樂飆高音唱《Let It Go》　《兩天一夜》成員爆揍吉祥物...頭罩掀開嚇瘋

女騎士水溝蓋跑法鑽縫超車　失控自摔撞路邊告卡車肇逃

LIVE／春節前疫情南北齊發！宜蘭也爆確診　蘇貞昌赴指揮中心

快訊／蘆洲爆確診「曾到台北用餐」　衛生局火速疫調

結婚週年挑燈夜戰協商總預算　游錫堃：餘生難忘的日子

挨轟空降！民眾黨推「美女刺客」參選金門　周曉芸：我只是回家

蔡英文打「經國牌」搶藍營票　朱立倫批民進黨心口不一

快訊／若多點爆發「陳時中恐升三級警戒」　侯友宜：全面防堵

許智傑：經濟發展部分肯定蔣經國　迫害人權也不能漠視

圓山飯店廚師一家三口確診、疑感染源不明　北市15：30召開記者會

本土疫情大爆發　盧秀燕取消過年宮廟發小紅包行程

南港房仲、圓山飯店廚師是一家人　黃珊珊憂感染源不明

快訊／男團iKON感冒症狀驗出PCR陽性！「6中3」一半確診

疫苗試驗就靠牠！美貨車載100實驗猴出車禍　4隻暴走大逃亡

目睹9歲女童丟廚餘　食堂員工秒撈出「強迫吃光」！家長氣炸投訴

調皮貓慢動作示範打哥哥　柯基「無奈→眼神死」回頭跟媽告狀

LIVE／春節前疫情南北齊發！宜蘭也爆確診　蘇貞昌赴指揮中心

台股封關行情有戲？法人曝這大咖是關鍵

學測數B考完！題目、答案跟預估五標看這邊

Omicron潛伏期僅3天！紐時：沒打疫苗重症率高　突破性感染才輕症

樓下鄰居太敏感「狂投訴腳步聲」！他無奈求救：地板鋪海綿可以嗎

紐西蘭百人婚宴驚爆Omicron！疫情紅色警戒　總理阿爾登婚禮取消

政治熱門新聞

若多點爆發「陳時中恐升三級警戒」　侯友宜：全面防堵

快訊／亞旭中和廠隱匿支援桃園　新北急匡414人PCR結果出爐

南港房仲、圓山飯店廚師是一家人　黃珊珊憂感染源不明

北市確診+3　北市15：30召開記者會

快訊／北市Ct值10家庭主婦足跡曝光　曾到訪內湖好市多

快訊／蘆洲爆確診「曾到台北用餐」　衛生局火速疫調

LIVE／春節前疫情南北齊發　蘇貞昌赴疫情指揮中心

快訊／新北公布確診足跡　板橋高鐵站、捷運西門、永寧、土城醫院

中央疫情圖表「桃園跟雙北一樣慘」　她開酸了

柯文哲擬初四加開疫苗接種　「九字口訣」呼籲阻斷傳播鏈

注意！北車莫德納隨到隨打只剩2天　24日起換BNT、AZ上場

獨／圓山廚師確診　柯文哲險踏飯店「民眾黨尾牙緊急喊卡」

快訊／亞旭中和廠派68人支援桃園竟未通報　侯友宜震怒「重罰30萬」

段宜康發文了！開炮蔡英文「莫名其妙」　徐巧芯賀：您終於回來了

更多熱門

相關新聞

闖北市議員服務處偷現金3千元　慣竊躲雲林被逮

闖北市議員服務處偷現金3千元　慣竊躲雲林被逮

台北市大同區承德路2段市議員陳炳甫議員服務處，去年12月20日凌晨4時許遭到竊賊入侵、搜刮財物得手3000元，雖然引發保全系統警鈴，但保全人員與警方到場時，竊賊已逃之夭夭，轄區大同警分局寧夏路派出所長葉育忻會同議員陳炳甫到場勘查，並鎖定盧姓慣竊（59歲）追查。

一日兩度酒駕都被抓　他無奈雙手掩面

一日兩度酒駕都被抓　他無奈雙手掩面

北市確診+3　北市15：30召開記者會

北市確診+3　北市15：30召開記者會

南港房仲、圓山飯店廚師是一家人　黃珊珊憂感染源不明

南港房仲、圓山飯店廚師是一家人　黃珊珊憂感染源不明

鄭文燦宣布「春節動態活動」一律停止！

鄭文燦宣布「春節動態活動」一律停止！

關鍵字：

侯友宜三級警戒陳時中影音

讀者迴響

熱門新聞

最寵老婆4星座男！Top 1有求必應

確診男高雄騎回台北　足跡網怕爆

「升三級都難擋！」台大醫：建議兩招自救

美：第3劑打mRNA疫苗　Omicron防護力最有效

泌尿醫警告：4種水別喝「放過夜細菌暴長」！

即／宜蘭礁溪某五星溫泉飯店「傳有人確診」！

若多點爆發「陳時中恐升三級警戒」　侯友宜：全面防堵

17歲男「賣腎買iPhone」　10年後現況曝

怎會以為要升三級？醫喊不做這2事「升四級也沒用」

阿諾肇事爆嚴重車禍！駕駛滿頭血

獨／咪妃結婚了！　熱戀3月閃嫁型男老公

爆乳鋼琴YouTuber早露臉！粉絲驚：PR值90+

澎恰恰亮存摺「已賺3000萬」！債主正面槓上

「6步驟」內用防感染　醫喊別動桌上這東西

春節還敢返鄉？　網點3關鍵一定回家

更多

最夯影音

更多
朴信惠「紅毯甜吻」崔泰俊..誓言講到哽咽　絕美婚禮曝光！「金嘆」李敏鎬等大咖都來了～

朴信惠「紅毯甜吻」崔泰俊..誓言講到哽咽　絕美婚禮曝光！「金嘆」李敏鎬等大咖都來了～
耐心男用「泡麵編織成毛衣」　筷子+牙籤搞定！吃貨都服了

耐心男用「泡麵編織成毛衣」　筷子+牙籤搞定！吃貨都服了

婦人喬車位「機車插2格中間」　正義哥阻止遭回：什麼資格管

婦人喬車位「機車插2格中間」　正義哥阻止遭回：什麼資格管

嗨咖貴賓狗窗前雀躍彈跳　柯基冷眼看：室友又開趴了

嗨咖貴賓狗窗前雀躍彈跳　柯基冷眼看：室友又開趴了

住院遇阿伯狂掀門簾騷擾... 凌晨1點被偷看！嚇到睡不著

住院遇阿伯狂掀門簾騷擾... 凌晨1點被偷看！嚇到睡不著

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面