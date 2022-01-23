一日兩度酒駕都被抓！　汐止男無奈蹲坐雙手掩面

▲汐止區謝男一日遭警查獲兩次酒駕送辦。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／新北報導

實在很誇張！汐止警方22日上午8時許於大同路二段、禮門街口查獲謝姓民眾（28歲）騎乘重機車於路口紅燈右轉，警員將他攔下時發現他臉上有酒氣，經詢前晚飲酒至凌晨才返家休息，謝男經酒測後、酒精濃度仍高達0.47mg/l；未料當天下午5時許，線上巡邏警力又查到他有酒駕情事、酒測0.29mg/l，原來謝男遭查獲送辦後，中午又再度喝酒應酬，仍不改酒駕惡習騎車上路，一天犯下兩次公共危險罪嫌遭警方送辦。

▲謝男一日遭警查獲兩次酒駕送辦，第二次遭查獲時，他無奈蹲坐雙手掩面。（圖／記者張君豪翻攝）

汐止警方表示，2022年春節連續假期將至，不少公司尾牙春酒、親友聚餐等易飲酒情況，汐止警方將加強取締酒後駕車、並會不定時規劃勤務稽查，希望能降低酒駕發生。

根據汐止警分局統計、光從2021年12月28日至2022年1月20日，警方已取締告發酒後駕車16件，顯見仍有民眾心存僥倖心態；分局除加強取締外，另至各易飲酒場所發放酒駕傳單、宣導飲酒民眾，需指定駕駛或使用店家所提供代客叫車服務，以免心存僥倖上路造成自身、他人安全危害。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

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