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17歲男「賣腎買iPhone」10年後現況曝！　重殘臥床恐要換腎

▲▼少年賣腎買iPhone 4S，如今7年過去，慘況曝光。（圖／翻攝《鳳凰網》）

▲小王賣腎換iPhone。（圖／翻攝《鳳凰網》）

記者張靖榕／綜合報導

智慧型手機尤其以蘋果iPhone系列最為吸引人，許多人都會笑稱要「賣腎換手機」，不過中國大陸的王姓少年還真為了iPhone賣掉一邊腎臟，當時瀟灑說一個腎就夠了，「多的不如賣掉算了」，10年後他不僅得長期臥床洗腎，還必須終生服藥，更困難的是病情一旦變糟，還可能得把當年留下來的那顆腎換掉。

10年前iPhone手機已經引領風潮，蘋果推出首次搭載siri的iPhone 4S後，湖南年僅17歲的小王因家境平平無法負擔多於花費，為了跟風追時尚，他決定身體力行「賣腎換手機」，四處打聽後接受黑市媒合一家地下醫院，以2.2萬元人民幣（約新台幣9.8萬元）的價格成功賣掉腎臟。經過9小時的手術後，小王拿著賺得的錢去買回夢幻逸品iPhone 4S和iPad。

東京蘋果迷買到iPhone 4S。(圖／達志影像／美聯社)

▲iPhone 4S。(圖／達志影像／美聯社)

受訪時小王大方秀出腰間長長一道傷口，驕傲地說「一個腎就夠了，要兩個幹嘛？還不如多的賣掉！」不過好景沒有持續太久，小王的手術疤痕開始出現感染狀況，原來是當初動手術的衛生環境太差導致，但病發後他因不敢告訴父母選擇隱忍，等到情況嚴重送醫時，他被醫生告知剩下的唯一一顆腎臟功能嚴重受損。

▲▼少年賣腎買iPhone 4S，如今7年過去，慘況曝光。（圖／翻攝《鳳凰網》）

▲小王必須臥床洗腎。（圖／翻攝《鳳凰網》）

如今27歲的小王從此被列為重度傷殘，必須一輩子洗腎，而且多數時間只能臥床靠父母養。原是一個身高190公分的陽光男孩，為了追風葬送前途，後來父母告上法院勝訴，獲得一筆147萬元人民幣（約新台幣641萬元）的賠償，但仍得背負小王終身治療所需的經濟重擔，不只如此，他們還得擔心一但病情控制不佳小王得了尿毒症，恐怕還得換一顆新的腎，境遇完美諷刺。

作為黑市裡最受歡迎的器官，腎臟的價格遠遠不只2.2萬，在美國黑市，一顆腎臟可以賣到26.2萬美元（約新台幣781萬元），幾乎是小王當初賣腎的8倍價；此外，2019年蘋果與高通的專利戰，中國大陸掀起拒用蘋果手機的風潮，7年前曾風靡一時的昂貴iPhone 4s，二手手機回收價僅值20元人民幣（約新台幣89元），大概勉強夠買1個便當，令人不勝唏噓。

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