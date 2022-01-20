「太太被碰胸也不一定追究」　噁男洗腎偷摸護理師胸部還摩擦

▲盧姓男子趁護理師量血壓時，偷摸護理師胸部得逞。（圖／示意圖，與本案無關／免費圖庫pxhere）



記者林冠吟／台東報導

台東一名盧姓男子，去年3月中午在關山某診所準備洗腎時，竟趁著護理師請他將手臂抬高準備量血壓時，偷摸護理師的胸部得逞，事後遭護理師怒告性騷擾。台東地院審理後，依違反性騷擾防治法，判處盧男拘役20日，得易科罰金。

盧姓男為洗腎病患，去年3月，盧男前往關山某診所準備進行洗腎時，竟一時色心大起，偷摸護理師胸部得逞。盧男趁著躺在病床上，護理師準備要幫其先測量血壓時，盧男竟趁機舉手偷摸護理師的胸部，讓護理師嚇得當場往後躲，但盧男卻趁著再把手放下的機會，再次偷摸護理師胸部得逞，讓護理師氣得對他提告。

應訊時，盧男否認對護理師性騷擾，盧辯稱，當時他洗腎洗到睡著了，他的左手不能動，迷迷糊糊間有感覺有人來把他的手抬高量血壓，未料就被護理師認為他偷摸她的胸部，整起事件純屬無心之過，何況他的太太也從事護理師職業20幾年，太太也曾表示在上班時偶爾會被人家不小心碰到，除非是很刻意才會去追究不當行為。

護理師則向檢警表示，當時她在量血壓前請盧男將手抬高，以方便綁壓綁帶，並表示，「伯伯來，手抬高」，未料盧男卻趁機用手背偷摸她的胸部，還是那種「有施加壓力上下磨蹭」，後面第二次也是一樣的動作，讓她感到相當不舒服，且這絕對不會是不小心的碰觸，一般病人也不會把手抬那麼高。

台東地院審理後指出，盧男每月均有前往診所就診的紀錄，而受害護理師任職也已有數月，又並非是第一次幫盧男量血壓，認為彼此間對於量血壓如何能配合避免身體隱私部位發生碰觸或引發誤會，應有經驗，因此不採信盧男的辯詞，認定他性騷擾犯行明確。

法官認為，盧男事後否認犯行，至今未與護理師和解，衡量盧已高齡且須長期洗腎，又有重度肢體障礙與多項慢性病，依違反性騷擾防治法，判處盧男拘役20日，得易科罰金。