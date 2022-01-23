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集中檢疫「只能睡單人床」！桃園女台中隔離　每餐吃冷飯崩潰

▲▼孩子的同學確診。（圖／翻攝《爆料公社》官網）

▲女子分享住宿環境，以及每天吃飯的菜色。（圖／翻攝《爆料公社》官網）

記者柯振中／綜合報導

近期台灣本土疫情不斷爆出，甚至連低年齡的幼童都可能染疫。桃園一名女子的孩子與確診幼童是同學，因此需要入住檢疫所，沒想到隔離地點在台中，且房間內有許多灰塵、只擺了2張單人床，就連食物都差強人意，讓她相當憤怒，「政府這樣的安排是虐待家長還是小孩呢？」

這名女子在「爆怨公社」表示，孩子與確診的幼童是同班同學，因此被要求到集中隔離所，但隔離當天接到電話，才之道旅館位在台中，且時間相當倉促，幾乎沒辦法準備，等到抵達隔離所，又發現房間內有許多灰塵，且只有2張小小的單人床，旁邊也沒有任何防護措施，若孩子一不小心摔下床，恐怕會釀成嚴重的後果。

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女子指控，孩子年齡還小，換到陌生的環境，沒有辦法入睡，家長只好跟孩子擠同一張床，「政府這樣的安排到底是虐待家長還是小孩呢？」除此以外，中餐、晚餐拿到的都是便當，但多數都已經冷掉，就算運氣好一點，也只有微溫，白飯冷硬就算了，上面還放了辣蘿蔔，孩子根本不敢入口。

女子提到，晚餐與點心都會5點同時送來，但有些點心有時效性，若當天沒有吃完，只能丟進垃圾桶，因為房間裡沒有冰箱能夠保存食物，有時候給的是台灣小吃，但房內也無法加熱，也只好丟掉。

▼女子指控，房間內無法加熱，每餐的便當送到手上也都已經冷掉。（圖／翻攝《爆料公社》官網）

▲▼孩子的同學確診。（圖／翻攝《爆料公社》官網）

為了不浪費食物，女子只能取消便當，自行叫外送，讓孩子願意吃飯，否則孩子被關住已經夠可憐，每餐都難以下嚥，簡直就是折磨，「政府的問題為何要孩子們去承擔？」

此外，一明白姓男子從國外返台，住進彰化埤頭的集中檢疫所，每晚收費1,500元，設備簡陋、熱水瓶只能在浴室使用就算了，沒想到晚間想洗個熱水澡，水溫卻只有36.6度，加上近期氣溫較低，讓白男的兒子相當生氣，若感冒了怎麼辦？

對此，管理單位則說，因為每天開放洗澡的時間，是下午4點開始，到晚間12點，可能是使用熱水的人太多，才會導致水溫不足，後續會加開時段，避免類似狀況再發生。

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