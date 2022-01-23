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怎會以為大勢已去又要升三級？　醫喊不做這2事「升四級也沒用」

記者陳俊宏／綜合報導

22日新增82例本土確診，對此，精神科醫師沈政男認為，「又有人在說升三級才能清零，拜託，你如果不疫調、不集中隔離，那麼你升到四級也沒有路用啦，因為光是居家感染就會燒到你受不了了。」

沈政男在臉書說，亞旭移工群聚，應該看成雖然在不知情下傳了12天，而且是睡大通鋪，卻只有60多人確診，可見社區防疫仍有一定強韌度，「怎麼會一看到60多例就以為，喔，大勢已去，又要升三級了！」

沈政男表示，基本上這個移工群聚仍是西堤群聚的衍生群聚，就只是剛好炸到了一個大型群居單位，還好移工只在假日出門，而且只經過一個周末，社區足跡相對沒那麼複雜；此外，這些移工幾乎都是菲律賓籍，而菲律賓籍移工只佔很小的比例，潛在擴散族群比起其他移工小很多。

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▼指揮中心宣布，雙鐵客運今起禁止飲食。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

▲新冠肺炎疫情趨緩，搭乘公車、高鐵等大眾運輸仍要配合戴口罩。（圖／記者林敬旻攝）

沈政男指出，餐廳是最讓人擔心的足跡，現在就看到過橫山土雞城的移工，是否傳染給他人，到底目前餐廳的防疫強韌度是如何，除了桃園西堤以外也還看不出端倪，如果餐廳很容易傳染，那麼內用沒有升級，就很難控制疫情了；但如果不嚴重，比如新竹鵝肉店，連同桌都沒被傳染，那麼就讓人放心一些。

沈政男認為，真的，如果必須脫口罩的餐廳都有一定防疫強韌度，那麼其餘群聚更不至於失控；比如高雄群聚新增14例，幾乎都是先前的接觸者，至於高雄港篩檢站採檢了2000多人，陽性案例是零，說是整個輪船進出人員可能上萬，最後採檢結果應該也不會有太多確診。

沈政男說，現在真正找不到感染源的是桃園大湳市場買客母女，說是基因定序與桃機一樣，卻不清楚上游是誰，「哥已經講過很多次，Omicron就是很會鑽漏洞，因此難免有檢疫或疫調的漏網之魚，但只要快速圍堵上去，應該還是來得及。」

▼指揮官陳時中宣布，22日新增82例本土。（圖／指揮中心提供）

▲▼指揮中心1/22記者會。（圖／指揮中心提供）

沈政男表示，指揮中心已宣布公共運輸不能飲食，等於是一種微升級，問題是公共運輸上的飲食跟餐廳內用的風險是一樣的，但內用並未微升級，就只是落實實聯制。

沈政男寫道，事實上，台北市到現在只有零星Omircon案例，就是疫情不會失控的明證；東京22日新增多少？日本人有沒有戴口罩？有沒有打疫苗？有沒有打算推行疫苗護照？對抗Omicron，不是靠上述這些啦，拜託，而是要靠疫調與隔離。

「哥懶得再講什麼共存，因為現在台灣做的百分百就是清零。」沈政男指出，清零與共存的最大差別是這兩個字：疫調，如果放掉疫調，不追查與隔離接觸者，那麼台北市很快就會變成下一個東京，當然還有新加坡，隨便都會新增數千。

沈政男提到，香港這兩天也爆發上百例群聚，他們幾個禮拜以來的Omicron曲線跟台灣不是很像，而是完全一樣，全世界只剩下香港與台灣還沒放棄清零，「又有人在說升三級才能清零，拜託，你如果不疫調、不集中隔離，那麼你升到四級也沒有路用啦，因為光是居家感染就會燒到你受不了了。」

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