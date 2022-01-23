陳時中：若社區群聚多點爆發　將升三級警戒

▲陳時中表示暫時還未升級三級警戒。（圖／指揮中心提供）

文／中央社記者張茗喧、江慧珺台北22日電

COVID-19本土個案今天暴增82例，是否升三級警戒備受關注。指揮中心指揮官陳時中今天表示，目前疫情仍可追蹤感染源，但若出現廣泛、多點社區群聚疫情，將不得不升級。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情南北兩頭燒，國內本土個案大增82例創今年新高，各部會相繼宣布加強防疫措施，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也宣布，餐廳全面強制實聯制，違者禁內用。

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疫情嚴峻，防疫警戒標準是否升至第三級備受矚目。陳時中說，目前疫情仍可追蹤到感染源，尤其移工生活狀況相對不易區隔，要進一步觀察對社區影響，不過一旦出現廣泛、多點社區群聚疫情，將不得不升級。

春節腳步近，陳時中表示，春節暫時沒打算禁止人流移動，但會滾動式檢討，強調病毒無所不在，每個政策都要仔細評估規劃。

行政院院長蘇貞昌近日坦言，未來不排除要和病毒共存，陳時中說，全球許多國家都喊出要與病毒共存，實際上多數國家是不得不共存，台灣目前仍朝清零目標努力。

不過，陳時中指出，Omicron傳播速度愈來愈快，未來即便目標清零，也不見得有辦法清到零，相關醫療後送、居隔檢疫方式也要改變，這些改變都是因為醫療量能上所做的相對應方式，同時也要經過精密計算，在社會能接受狀況下，一步一步往下走。

確診個案足跡遍及多處，外界好奇指揮中心是否公布疫情熱點地圖，避免民眾前往。

陳時中說，地方政府疫調後不斷公布確診者足跡，曾去過相關地點的民眾應提高警覺，有症狀就要採檢，但這些地點都已清潔消毒過，此後才到訪威脅相對小，民眾不用過度擔憂。

數位新冠病毒健康證明（俗稱疫苗護照）近日開放民眾申請，有立委對於封面上有國徽（黨徽）感到不滿。陳時中說，他看起來就是國旗裡面的國徽，沒必要污名化，不希望健康證明沾上政治爭議，希望民眾不要用有色眼光來看。