前官員批陳時中：現在還清零是頭腦壞掉

▲陳時中表示目前仍以清零為目標，但也指出Omicron很難清到零。（圖／指揮中心提供）

記者張靖榕／綜合報導

西堤餐廳群聚案衍生的移工群聚案，可能延燒到社區傳染，中央流行疫情指揮中心召集五大部會加強警戒措施，但強調目前感染皆可溯源，還不會升至三級警戒，一旦社區多點爆發，到時也不得不升級。不過對於台灣仍以清零為目標，疾管局前局長蘇益仁認為「是頭腦壞掉」，並指出對付Omicron應要更新防疫思考，達到和病毒共存。

指揮官陳時中表示現階段台灣仍以「清零」為目標，但Omicron傳播速度快，即便清零是目標也不見得有辦法真的清到零，相關醫療後送、居隔檢疫方式也要改變，這些改變都是因為醫療量能上所做的相對應方式，同時也要經過精密計算，在社會能接受狀況下，一步一步往下走。

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《聯合報》引述蘇益仁指出，全世界都希望在2月、3月間疫情能夠回穩，達到與病毒共存的目標，國內要做的話必須符合3個條件：1.老年人接種第三劑覆蓋率8成以上、2.口服藥物準備充足、3.春節過後邊境人流降，流感沒有爆發，才可能安心解封。

蘇益仁更批「清零是頭腦壞掉」，應該進行減災思考，以與病毒共存為目標。國民健康署前署長邱淑媞稱，指揮中心不願升三級是因為不敢面對錯誤後果，指責連續2年破壞春節商機，但她也指這次春節不加強放疫，後果難以控制。