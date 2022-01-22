高科大學生確診「匡列200多人」　100多人已離開高雄北返

▲高科大旗津校區有一名男大生確診。（圖／記者許宥孺翻攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

高雄市爆發港埠群聚感染，22日再新增14例本土確診個案，其中1例為科技大學旗津校區一名20多歲學生（案18309），目前感染源不明，因此衛生局緊急匡列200多名師生。然而，匡列對象中，僅有70多人原住高雄或留在高雄進行採檢，其餘100多人早已離開高雄北返。

高雄市政府疫調，高科大20多歲學生（案18309）多次南北往返，10日返回台北住家、12日回高雄、14日再回台北，並於15日發燒出現症狀，18日出現呼吸道症狀，20日快篩陽性，22日確診，Ct值24.22，目前於負壓隔離病房治療中。

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▲高科大確診男大生的活動史 。（圖／高雄市政府）



高科大表示，依高雄市衛生局調查案18309這兩週以來的接觸對象，共匡列200多人，其中有70多人原住在高雄、留在高雄，另外有100多人已離開高雄。因此，校方配衛生局指揮，先將留在高雄的被匡列人員統一於旗津校區進行快篩及PCR採檢，並安排校舍一人一室14天集中檢疫觀察。

另外100多名已返鄉的師生，高科大也列出完整聯繫名單，將由高雄市府通報各縣市，由各縣市政府聯繫被匡列人員，校方也將持續追蹤學生的健康狀況，而旗津校區22日下午2點起，已展開全面消毒工作。

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