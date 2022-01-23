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法國增近39萬人確診　重症病患數連5天下滑

▲▼全球新冠肺炎確診達新高。（圖／路透）

▲法國確診重症數從高點漸漸下滑。（圖／路透）

文／中央社巴黎22日綜合外電報導

繼接連4天新增確診破40萬例後，法國今天通報新增38萬9320人確診感染COVID-19，累計確診增至1639萬818例，排名全球第4高，僅次於美國、印度和巴西。染疫重症病患則是連續第5天下滑。

路透社報導，法國衛生部通報，加護病房收治的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）重症病患降至3746人，較前一天減少46人。此外，新增167名染疫患者在醫院病故，累計醫院內病故12萬8514例。

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