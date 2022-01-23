法國增近39萬人確診　重症病患數連5天下滑

近期台灣本土疫情不斷爆出，甚至連低年齡的幼童都可能染疫。桃園一名女子的孩子與確診幼童是同學，因此需要入住檢疫所，沒想到隔離地點在台中，且房間內有許多灰塵、只擺了2張單人床，就連食物都差強人意，讓她相當憤怒，「政府這樣的安排是虐待家長還是小孩呢？」