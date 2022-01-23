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德國拒絕提供武器　烏克蘭批鼓勵普丁侵略

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）巡視烏俄邊境部隊。（圖／路透）

▲烏克蘭總統澤倫斯基巡視烏俄邊境部隊。（圖／路透）

文／中央社基輔22日綜合外電報導

針對德國拒絕提供武器給烏克蘭，烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）今天譴責德國，並呼籲柏林當局停止「破壞西方團結」以及「鼓勵俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）」。

成千上萬俄羅斯部隊正結集在烏克蘭邊界附近，各界愈來愈擔心歐洲可能會爆發重大衝突。

烏克蘭呼籲西方盟邦協助增強它的防衛能力，獲得美國、英國和波羅的海國家同意運送包括反戰車和防空飛彈等武器至基輔（Kyiv）。

庫列巴在推特發文表示，德國有關「不可能提供防衛武器給烏克蘭」的說詞，不符合「當前安全情勢」。

庫列巴強調指出，「今日西方國家在涉及俄羅斯的團結上，較以往更為重要。」庫列巴說：「德國夥伴必須停止以這類言詞和行動破壞團結，以及鼓勵（俄羅斯總統）普丁對烏克蘭發動新攻擊。」

他又說，烏克蘭對德國已經提供的支援「心存感激」，但柏林的「當前說法令人失望」。

烏克蘭外交部也發表聲明說，它希望對德國政府「未能提供防衛武器給烏克蘭」表達「深切失望」。

德國國防部長蘭布雷特（Christine Lambrecht）今天稍早前表示，柏林當局將會提供烏克蘭一座野戰醫院，但再度拒絕基輔當局的運交武器要求。

蘭布雷特說：「此時此刻運交武器勢必無助益，那是德國政府內部的共識。」

莫斯科當局堅稱它未打算入侵烏克蘭，但也提出一連串安全要求，包括禁止烏克蘭加入北大西洋公約組織（NATO）等，交換緩和緊張情勢。

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