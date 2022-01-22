中國密切關注俄烏衝突！習近平恐決定「入侵台灣」　關鍵時間點曝光

▲美國總統拜登表示，俄羅斯下一步很可能入侵烏克蘭。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

先前才有消息指出，美國正針對會晤中國外交高層進行協商；同時，俄羅斯、烏克蘭關係緊張，美俄外交部長預計21日在瑞士日內瓦展開談判。美國總統拜登與出驚人表示，他認為俄羅斯很有可能入侵烏克蘭。針對美俄兩大國之間的對弈，中國國家主席習近平正密切關注衝突將如何發展，恐怕將於北京冬奧後決定入侵台灣。

根據美媒《福斯新聞》（Fox News），前總統川普時期的美國國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）日前登上新聞節目「The Story」分析，台灣其實是太平洋上的塞子，長期以來阻擋中國進一步對日本、美國的海上侵略；而俄羅斯、烏克蘭關係深深牽動國際局勢，習近平密切觀望俄羅斯總統普丁的舉動，一旦俄羅斯開始入侵烏克蘭，則中國最快將於北京冬奧後入侵台灣。

歐布萊恩認為，其實台灣深美國重大國家安全與外交利益系，若是台灣被中國共產黨控制，則中國人民解放軍可載在很短的時間內進入美國西部海岸，「台灣是阻擋在太平洋上的軟木塞，假若台灣被中國控制，則解放軍將劍指太平洋，威脅夏威夷、加州、阿拉斯加州阿留申群島。」

歐布萊恩表示，「一旦中國成功入侵台灣，則可同時切斷與美國結盟的日本，以及紐西蘭、澳大利亞、菲律賓等其他盟友與美國之間的聯繫。因此我們得確保，民族主義國家透過入侵、征服鄰國的管道成功接管該國之想法，並非國際關係中的新準則，否則其後果將遠超出烏克蘭。」

歐布萊恩最後提出警告，「對俄羅斯維持綏靖政策的時代幾經過去了。」

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