硬打太麻煩　美揭俄羅斯「內鬼策略」從烏克蘭政府高層下手

▲2021年12月17日，烏克蘭軍方在東部邊境射擊場進行砲兵演習。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

美國政府指控，俄方情報機構吸收前任及現任烏克蘭政府高官，獲取基輔（Kiev）敏感資訊，在可能的入侵之前，利用這些官員挑起動亂，甚至透過軍隊控制烏國基礎建設，已經威脅烏克蘭主權。

美國財政部20日指出，4名烏克蘭前任及現任官員接受俄方招募，涉入「破壞主權國家穩定，以支持克里姆林宮政治目的」的全球影響力運動，而華府將對上述4人實施制裁。該機構還表示，如果俄羅斯入侵烏克蘭，華府也將另外採取「一系列高影響力措施」。

▲俄軍出兵烏克蘭邊境軍演。（圖／翻攝自Facebook／Минобороны России ）

拜登政府警告，俄羅斯隨時可能入侵烏克蘭，但也試圖透過外交努力，說服莫斯科緩和局勢。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）21日將會晤俄羅斯外交部長拉斯羅夫（Sergey Lavrov），希望達成共識。

布林肯發表聲明指出，20日宣布的制裁「與我們針對俄方假消息運動所採取的其他行動立場一致」，華府將持續採取類似措施，並與基輔合作，「辨別、揭露並且削弱俄羅斯在烏克蘭破壞穩定的行為。」

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