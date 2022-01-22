超實用冰箱收納術！日本家事達人公開一招技巧　食材不浪費好收好拿

▲冰箱也是家中收納的一個重點。（圖／unplash）

記者洪菱鞠／台北報導

農曆新年將到，你開始除舊佈新大掃除了嗎？除了收拾髒亂變乾淨，好好收納讓空間看起來更加清爽，在各項家事中，冰箱也是很重要的一個打掃重點，整理食材做好分層、分類管理，要料理時不用翻找半天，也可避免食材放過期，以下精選書摘就分享日本家事達人的冰箱收納技巧，如何讓食材也能井然有序。

作者：收納整理顧問 ぴょこぴょこぴ

摘自：采實文化《家事常規化，無腦整理術》

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●精選書摘

家中收納與物品管理中，最令我困擾的就是食材整理了， 而食材收納中最大的學問則在冰箱。冰箱收納並不是盡量減少食材， 看起來淸爽乾淨就好了。為了讓家人每天都能健康有精神， 必須整頓成隨時可以順利做飯的狀態。

裡面有幾天就可以吃完的食物， 也有可以放置好幾個月的冷凍食品， 保存期限五花八門， 一不小心就會放到壞掉，冷凍底部也會結霜。此外一天內會多次拿進拿出， 不小心就有湯汁流出或灑出來， 必須留意衛生面的問題。為了應付這些狀況， 我選擇分層管理。最上層收納粉類， 附把手的盒子裡裝有還沒用完的咖哩塊、裝罐後剩下的粉類等； 第二層則是常備菜專用空間， 右側盒子用來擺放納豆或雞蛋豆腐等；第三層擺放優格、李子乾、味噌等， 最下層則是白飯、先生的晚餐等會盡快吃掉的食物。

▲以前會用油性筆在每顆雞蛋標出購買日以做好保鮮管理，現在則會連同包裝一起擺在冰箱門內側，並將賞味期限標籤朝外擺放。

▲冰箱門收納很重視一目了然的程度，所以我會做好大概的分類。最下面擺放的是牛奶與水等較高的類型，第二、三層則為調味料。最上層則是果醬等麵包相關物品。

▲我習慣在準備早餐時順便製作先生的便當，也會將同樣的菜色裝盤當成午餐。我會將午餐擺在第四層左邊的預留空間，如此一來，中午只要微波一下就可以享用了，相當輕鬆。

▲裝罐後剩下的粉類、沒用完的咖哩塊、柴魚片等隨便放的話很容易找不到，所以我會集中在專用盒裡。專用盒附有把手，使用起來相當簡單。

冷藏庫內部

▲冰箱的上面兩層。琺瑯容器後面擺有粉類，不透明的容器會貼上寫有料理名稱的標籤貼紙。

▲冰箱的下面兩層。青紫蘇插進裝水的杯中再覆蓋保鮮膜，有助於延長保存期限。平常的剩飯、我與先生各自的午餐，都會放在這裡。

冷凍庫內部

▲我擺了兩個無印良品的「壓克力隔板」以便立起收納， 夾在各物品上的長尾夾貼有寫著內容物的標籤貼紙， 一眼就可看出物品的位置。這裡參考的是「Osayosan（@osayosan34）」的點子。

▲餐具櫃的抽屜裡，收納了許多長尾夾。這些長尾夾都已經貼好寫著食品名稱的標籤貼紙，將食品放進冷凍之前，會先收進保鮮袋後用長尾夾夾在上方。

收納巧思

▲軟管類與塔巴斯科辣椒醬，就收到棉花棒的空盒裡。不好放整齊或是容易倒掉的都統一收在這裡，就不怕找不到了。

▲這個狹長的盒子是無印良品的整理盒，將物品拆開後排成一列，不僅平常取出很方便，還能夠輕鬆確認剩餘數量。

★本圖、文經采實文化授權，摘自《家事常規化，無腦整理術》