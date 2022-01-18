收到鳳梨釋迦禮盒「千萬別放冰箱」　專家籲在10℃以上環境自然後熟

▲鳳梨釋迦有後熟特性，待軟熟後才能食用。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

每年12月至隔年4月是台東鳳梨釋迦的主要產季，獨特的酸甜風味與豐富的維生素C，是相當富有在地特色的營養水果，台東區農業改良場今（18日）表示，栽培不易，但富含蛋白質，是營養價值很高的水果，不過，該果具有「後熟特性」，待軟熟後才能食用，沒熟的果實也千萬不能放冰箱。



台東場場長陳信言表示，鳳梨釋迦的栽培管理相當不易，因此多被歸類於高單價的精品水果，其在夏季具有嚴重的採後裂果問題，農友必須透過修剪技術將產期調整至冬季，以增加耐貯運性並提升果實品質。此外，鳳梨釋迦的花朵具有雌雄蕊異熟性，自然狀況下的授粉成功率很低，為提高著果率與果實圓整度，農友們需在清晨或是傍晚帶著頭燈，幫鳳梨釋迦進行人工授粉，因此每一顆又圓又大的果實，都是農友勤勞授粉與用心照顧才能採收，是相當耗費心力才有的成果。



由於年節將到，可能不少人會收到鳳梨釋迦，至於該怎麼存放？台東場說明，鳳梨釋迦具有後熟特性，待軟熟後才能食用，由於後熟過程中具有很高的呼吸率，因此收到時應開箱保持通風，讓果實可以順利地呼吸與軟熟。須注意鳳梨釋迦需在10℃以上的環境才能自然後熟，所以尚未軟熟的果實千萬不能放冰箱，以免果實表皮變黑、無法正常軟熟。

台東場進一步提醒，在一般25℃室溫環境下，鳳梨釋迦約3-5天可軟熟，輕壓果實中段處，呈現微軟狀態時，即可切開享用，不僅可切片大口吃，也可去皮切塊後，用叉子優雅地吃。軟熟吃不完的果實，再放入冰箱內保存，冰過後的果肉帶有冰淇淋般的綿綿口感，別有一番風味。台東場強調，鳳梨釋迦除了口感Q彈風味佳外，更富含蛋白質及維生素C、B1與B2等成分，是營養價值相當高的水果。