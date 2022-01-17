清洗收納更便利　南消各分隊均配發1組消防水帶清洗收納機

▲台南市消防局下官田分隊發表自主研發「消防水帶清洗收納機」，在消防局局長李明峯支持下，各分隊均配發1組消防水帶清洗收納機。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局下官田分隊發表自主研發「消防水帶清洗收納機」，在消防局局長李明峯肯定其便利下，允諾台南市各消防分隊至少都有1台，今已達成目標，各分隊均配發1組消防水帶清洗收納機。

以往在救災現場滅火後，消防水帶外層總會夾帶髒污，甚至有細小的尖銳物夾帶在水帶外層，所以水帶清洗與收納有耗時、耗力、耗水等三大缺點外，消防人員在收納時也有被刺傷的風險，今消防局長李明峯感同身受，看到分隊同仁有如此創新研發，可大大改善消防人員救災後清洗水帶的工作負擔，於是朝每分隊均有1台之目標邁進。

這次可順利迅速達成目標台南市義勇消防總隊、台南市消友會及各區辦事處功不可沒，這些單位平時對消防工作總是默默付出不遺餘力，經常在幕後出人、出力協助台南市消防救災、救護等相關工作，可謂台南市消防局強而有力的後盾。

這次因看到新聞得知消防局有研發此利器，除消友會第二辦事處特地頒發獎金激勵發明人以外，其他辦事處及台南市義勇消防總隊也主動表示捐贈，讓台南市所有53個消防分隊得以在短時間內均有1台消防水帶清洗收納機。

市長黃偉哲表示，消防局屢屢創新研發利器，舉凡山林野火輕便滅火設備、消防衣現場除污裝置及烘乾設備等，這些都是消防局人員自行研發，不但有助於消防救災，甚至可保障自身健康，消防局身負救人民於水火之使命外，也不忘持續精進，這是值得嘉勉，未來仍須秉持這樣的精神，為造福市民並保障自身安全為目標繼續邁進。

消防局局長李明峯表示，消防水帶清洗收捲設備在他當分隊長時，就一直覺得有此需要，如今終於看見有這樣的成果，未來如可朝自動收捲方式發展，相信將可讓消防人員在救災後更快、更便捷收拾，台南市也樂意將這樣的經驗分享給其他縣市的消防機關，讓大家都可藉此得到便利與安全。