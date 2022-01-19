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俄人妻與烏克蘭正妹討論「台男有多讚」：叫俄烏男洗碗會罵神經病

▲▼俄羅斯人妻Yana與烏克蘭正妹Sasha，一起討論台男老公有多讚。（圖／翻攝自YouTube／Dj Sandra Bass Official）

▲俄羅斯人妻Yana與烏克蘭正妹Sasha，一起討論台男老公有多讚。（圖／翻攝自YouTube／Dj Sandra Bass Official）

記者林彥臣／綜合報導

許多台灣的單身男子對於認識烏克蘭或俄羅斯女孩，相當感興趣，長住台灣的烏克蘭DJ正妹Sasha（Sandra Bass），就在YouTube上邀請到跟台男結婚的俄羅斯人妻 Yana，談論台灣男生與俄羅斯或烏克蘭男生的差異，對於台男老公讚不絕口。

Sasha表示，在烏克蘭或俄羅斯的文化，一個女生做完家裡所有的家務事，洗碗、洗衣服、作飯等等，這些都是很正常的。

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Yana說，他的老公是台灣人，有時候聽到老公說家裡很髒，她就馬上打掃家裡，後來懷孕了，因為肚子很大，洗地板不太方便，老公看到了就開始自己打掃，而且她還問了老公，在懷孕之前讓老公打掃也是可以的嗎？

▲▼俄羅斯人妻Yana與烏克蘭正妹Sasha，一起討論台男老公有多讚。（圖／翻攝自YouTube／Dj Sandra Bass Official）

▲Sasha表示，叫烏克蘭或俄羅斯的男生洗碗，會被罵神經病。（圖／翻攝自YouTube／Dj Sandra Bass Official）

Yana大讚，這樣很好，真的很高興自己的老公是台灣人。

Sasha接著說，如果叫烏克蘭或俄羅斯的男人洗碗，他們會嚇到，會覺得你是神經病。

Sasha還說，小時候媽媽都告訴她們，「女人的位置在廚房」，不做家事的女人找不到老公，老公出門需要「肚子吃飽、蛋蛋空掉」。

Yana說，如果不做飯，俄羅斯或烏克蘭的老公會餓死，但是台灣的老公不會餓死，因為他們喜歡吃泡麵。

▲▼俄羅斯人妻Yana與烏克蘭正妹Sasha，一起討論台男老公有多讚。（圖／翻攝自YouTube／Dj Sandra Bass Official）

▲在俄羅斯或烏克蘭，女生去大便要把廁所裡的水龍頭全打開，才不會讓男生聽到大便的聲音。（圖／翻攝自YouTube／Dj Sandra Bass Official）

但是 Yana也提到了另一個不適應的文化衝突，老公曾經在眾人面前直接問她，「你大便了嗎？」害她很害羞，但是在台灣這一切都很正常。

Sasha補充，在烏克蘭或俄羅斯有個不成文規定，在與男朋友共處一室的情況下，去廁所大便時，要把所有的水龍頭打開，而且越大聲越好，這樣男生在外面才不會聽到大便的聲音。

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