　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

台東婆婆媽媽買爆！東台灣最大全聯開幕　5層樓賣場結合無印良品

▲▼搶攻台東婆婆媽媽！全聯斥資2.8億打造「台東中山店」開幕，堪稱東台灣最大、最好逛的全聯旗艦店。（圖／記者林育綾攝）

▲搶攻台東婆婆媽媽市場！全聯斥資近超過5億打造「台東中山店」開幕，堪稱東台灣最大、最好逛的全聯旗艦店。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台東報導

搶攻台東婆婆媽媽市場！全聯斥資超過5億打造「台東中山店」今（22）日開幕，成為當地首間大型的複合式旗艦店，也堪稱東台灣最大、最好逛的全聯旗艦店，1到2樓規劃385坪賣場，3到5樓未來將結合無印良品櫃位。今賣場更祭出週末限定優惠，已吸引許多在地鄉親搶逛！

▲▼搶攻台東婆婆媽媽！全聯斥資2.8億打造「台東中山店」開幕，堪稱東台灣最大、最好逛的全聯旗艦店。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯台東中山店開幕，堪稱東台灣最大、最好逛的全聯旗艦店。（圖／記者林育綾攝）

全聯「台東中山店」斥資超過5億打造，總坪數超過680坪，其中超市面積占地385坪。潔白的建築外觀，與周圍環境的藍天綠樹共存，在白天光線充足的照射下更顯層次感，估計成為台東之旅時必打卡的景點之一。

▲▼搶攻台東婆婆媽媽！全聯斥資2.8億打造「台東中山店」開幕，堪稱東台灣最大、最好逛的全聯旗艦店。（圖／記者林育綾攝）

▲▼全聯台東中山店開幕，堪稱東台灣最大、最好逛的全聯旗艦店。（圖／記者林育綾攝）

▲▼搶攻台東婆婆媽媽！全聯斥資2.8億打造「台東中山店」開幕，堪稱東台灣最大、最好逛的全聯旗艦店。（圖／記者林育綾攝）

1樓主打生鮮、烘焙熟食、冷凍品，還有We Sweet甜點、OFF COFFEE 等；2樓則販售、休閒食品、五金鍋具；而3～5樓則承租無印良品開設櫃位，預計7月至10月開幕。同時規劃地下兩層室內停車場，提供近54個停車位。

▲▼搶攻台東婆婆媽媽！全聯斥資2.8億打造「台東中山店」開幕，堪稱東台灣最大、最好逛的全聯旗艦店。（圖／記者林育綾攝）

▲▼1樓主打生鮮、烘焙熟食、冷凍品等。（圖／記者林育綾攝）

▲▼搶攻台東婆婆媽媽！全聯斥資2.8億打造「台東中山店」開幕，堪稱東台灣最大、最好逛的全聯旗艦店。（圖／記者林育綾攝）

▲▼搶攻台東婆婆媽媽！全聯斥資2.8億打造「台東中山店」開幕，堪稱東台灣最大、最好逛的全聯旗艦店。（圖／記者林育綾攝）

▲▼1樓主打生鮮、烘焙熟食、冷凍品等。（圖／記者林育綾攝）

▲▼搶攻台東婆婆媽媽！全聯斥資2.8億打造「台東中山店」開幕，堪稱東台灣最大、最好逛的全聯旗艦店。（圖／記者林育綾攝）

全聯表示，台東現有9家全聯，原本台東中山店只販售乾貨，移點改建後，由無印良品設計部門規劃風格，以簡約的白色系定調整棟建築立面，室內明亮的空間感凸顯商品、魚肉蔬果、小農專區的特色，賣場以全聯企業色點綴，藍、紅色系揉合出嶄新多元的姿態，同時規劃「咖啡休憩座位區」，是屬於台東地區商品最齊全的全聯門市。

▲▼搶攻台東婆婆媽媽！全聯斥資2.8億打造「台東中山店」開幕，堪稱東台灣最大、最好逛的全聯旗艦店。（圖／記者林育綾攝）

▲▼全聯斥資超過5億打造「台東中山店」開幕，堪稱東台灣最大、最好逛的全聯旗艦店。（圖／記者林育綾攝）

▲▼搶攻台東婆婆媽媽！全聯斥資2.8億打造「台東中山店」開幕，堪稱東台灣最大、最好逛的全聯旗艦店。（圖／記者林育綾攝）

「台東中山店」開幕日1/22（六）優惠活動眾多，還有周末限定1/22~1/23使用PX Pay消費滿額再送抽獎券，限時抽溫控萬用鍋、全聯禮券500元⋯等多項好康，準備攻陷台東人的日常生活。

而全聯為推廣台東盛產的鳳梨釋迦，將於1/22、1/29週六在全台門市推出「買1送1」限定優惠，憑單筆發票購買任一款鳳梨釋迦品項，就再送一粒，數量有限，送完為止 (活動不含雪糕、鮮果盒，一張發票最多限兌換一粒)。

▲▼搶攻台東婆婆媽媽！全聯斥資2.8億打造「台東中山店」開幕，堪稱東台灣最大、最好逛的全聯旗艦店。（圖／記者林育綾攝）

▲為推廣台東盛產的鳳梨釋迦，將於1/22、1/29週六在全台門市推出「買1送1」限定優惠。（圖／記者林育綾攝）

相關報導

全聯鳳梨釋迦週六買1送1！銷量挑戰20倍　限定款鳳梨釋迦雪糕上市

►必學！除濕機正確3用法

ET快訊
快訊／本土暴增82例！　再創今年新高
快訊／桃園+72！7本國籍確診　增1人感染源不明
快訊／亞旭停工仍繼續作業！　鄭文燦：將開罰
LIVE／3縣市爆確診　陳時中最新說明
快訊／侯友宜震怒！亞旭中和廠派68人支援桃園未通報　重罰30
快訊／桃園一夜爆+60　蘇貞昌最新指示曝光
快訊／桃園最新9足跡公布！　教會、孫東寶、家樂福
快訊／20多歲確診男「隱匿足跡」喝喜酒！168人採檢出爐
快訊／高雄大遠百即刻停業！　某診所急清消
LIVE／亞旭70人染疫　鄭文燦提前13：30最新說明
快訊／桃園美麗新台茂影城宣布：緊急停業一日
他驚爆：歌手跟AV女優約砲！　LINE洩3特徵瘋猜身分
快訊／亞旭群聚爆70例　30家工廠停工

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

美式賣場出現紐西蘭暖流引熱議！經過貨架莫名被吸過去　見圖秒懂「家長群組都在推」

突擊路人過年送禮口袋名單！小編公開私心推薦讓阿伯金歡喜

台東婆婆媽媽買爆！東台灣最大全聯開幕　5層樓賣場結合無印良品

最新蜂巢式6D織法！「黑科技衣」循環塑身一件搞定

虎年換氣場就靠「眼鏡」！JINS祭出「春節5大優惠」　再抽6萬現金大紅包

4大超商「補班咖啡優惠」懶人包　爽喝美式買1送1、拿鐵第2杯11元

東森購物再度走進迪化街戶外直播開賣　柯文哲、黃珊珊合體賣年貨催熱買氣

26在地商圈「合體過好年」　高雄商圈夜市券預告有第3波

年貨變貴很有感！烏魚子漲15%最多　「4大天王」漲幅一次看

AI智能牙刷提供個別化分析！艾力克斯讚：感覺有牙醫在家裡

不洗杯子？老婆氣炸剁香蕉　老公嚇爛秒清理求生慾爆棚

柯P掏「美少女戰士權杖」搭公車　感應還會發光！網笑：恥度破表

【聲林之王3】EP7 精華｜戲劇張力強《走建國路回家但後座少ㄌ泥》道盡暈船仔ㄟ糾結　陳珊妮霸氣告白最喜歡！｜庾澄慶 徐佳瑩 陳珊妮 Lulu黃路梓茵｜Jungle Voice 3

鳳梨出面解釋引3.8萬網友觀看　鞠躬道歉3次：4寶媽沒有錯！

陳文茜直問小S「老公早洩妳會怎麼樣？」　她羞曝房事...會喊「再等我一下」

《聲林3》黃祝賢儒超會扭、李杰明豁出去　李拾壹創作打動陳珊妮：我非常喜歡

原住民熱唱台語歌《再出發》 沒半句聽懂網：以為是族語

高雄確診者未告知台南喜宴足跡　黃偉哲：若有破口市民不會原諒

鳳梨鼠薯認睡4寶媽：那時候單身！　3次鞠躬道歉「幫忙女性赴湯蹈火」

婦人喬車位「機車插2格中間」　正義哥阻止遭回：什麼資格管

美式賣場出現紐西蘭暖流引熱議！經過貨架莫名被吸過去　見圖秒懂「家長群組都在推」

突擊路人過年送禮口袋名單！小編公開私心推薦讓阿伯金歡喜

台東婆婆媽媽買爆！東台灣最大全聯開幕　5層樓賣場結合無印良品

最新蜂巢式6D織法！「黑科技衣」循環塑身一件搞定

虎年換氣場就靠「眼鏡」！JINS祭出「春節5大優惠」　再抽6萬現金大紅包

4大超商「補班咖啡優惠」懶人包　爽喝美式買1送1、拿鐵第2杯11元

東森購物再度走進迪化街戶外直播開賣　柯文哲、黃珊珊合體賣年貨催熱買氣

26在地商圈「合體過好年」　高雄商圈夜市券預告有第3波

年貨變貴很有感！烏魚子漲15%最多　「4大天王」漲幅一次看

AI智能牙刷提供個別化分析！艾力克斯讚：感覺有牙醫在家裡

老公去見網友！人妻嘆「我45歲了」：他遇到別人，能不暈嗎？

經國七海文化園區剪綵！藍綠白5人罕見同框　柯文哲：肯定蔡英文用心

美式賣場出現紐西蘭暖流引熱議！經過貨架莫名被吸過去　見圖秒懂「家長群組都在推」

快訊／桃園+72！亞旭63移工7本國勞工確診　再增1人感染源不明

快訊／亞旭累計70確診！通知停工仍繼續作業　鄭文燦發話：將開罰

突擊路人過年送禮口袋名單！小編公開私心推薦讓阿伯金歡喜

LIVE／高雄港群聚暴增！百貨診所國小急停業停課　陳其邁最新說明

快訊／亞旭中和廠派68人支援桃園竟未通報　侯友宜震怒「重罰30萬」

重磅閃光彈！朴信惠放「嘴對嘴親老公」婚紗照　幸福磨鼻子

南韓電池工廠爆炸起火！隔壁員工感受「劇烈搖晃」嚇傻　釀1死3傷

台女遊長灘島超露比基尼引轟動 慘被罰款...警：根本只穿繩子！

消費熱門新聞

超商「補班日咖啡優惠」懶人包！

塞車最怕寶寶哭網推一級幫安睡褲

速食店「買1送1」連18天嗑爆！

全聯鳳梨釋迦週六買1送1！限定雪糕上市

4大超商「補班咖啡優惠」一次看

家樂福自有咖啡品牌連4天限定門市免費喝

東森購物迪化街開賣　柯文哲、黃珊珊催買氣

年前掃除三大重點區域！做對輕鬆開運又帶財

超商咖啡買2送2、第2杯11元喝！

iPhone 13 Pro Max破盤殺　換新機搶起來

快訊／麥當勞又鬧「薯餅荒」！全門市即起陸續停賣

年貨變貴很有感！烏魚子漲15%最多

全聯年貨下殺5折！連7天抽紅包最大獎22萬點

限時4天！超商「2款指定咖啡」買1送1

更多熱門

相關新聞

全聯鳳梨釋迦週六買1送1！限定雪糕上市

全聯鳳梨釋迦週六買1送1！限定雪糕上市

台灣鳳梨釋迦因去年9月面臨外銷困境，全聯積極協助推廣鳳梨釋迦內銷市場，當時目標銷量比去年多賣10倍，如今已達標且超越，未來持續挑戰20倍銷量。適逢春節將至，週六限定推出鳳梨釋迦「買1送1」優惠，更有「鳳梨釋迦雪糕」全新上市，另有輕量款福利熊產銷履歷頂級鳳梨釋迦禮盒，全台限量4700盒。

推廣台東鳳梨釋迦　縣府與全聯攜手行銷

推廣台東鳳梨釋迦　縣府與全聯攜手行銷

家樂福自有咖啡品牌連4天限定門市免費喝

家樂福自有咖啡品牌連4天限定門市免費喝

全聯斥資3億購台東土地　結合商圈興建旗艦店

全聯斥資3億購台東土地　結合商圈興建旗艦店

全聯推PXPAY減輕「國家鑄幣負擔」

全聯推PXPAY減輕「國家鑄幣負擔」

關鍵字：

全聯

讀者迴響

熱門新聞

快訊／桃園亞旭電腦工廠篩檢　傳60人呈現陽性

快訊／桃園移工群聚擴大！驗出60人陽性「累積66確診」

暴增23例「仍不升三級？」　1類人狂抖

王子無預警「認愛」！　曬「臉貼臉合照」超甜

朴信惠、崔泰俊絕美婚紗照曝光！

桃園一夜+60為何不三級？鄉民氣瘋了

新北警補進266新血　全場最正「嬌點」是她

一夜暴增60確診！　若升三級「9大措施」一次看

Keanna男友「我不裝了」　攤牌認知道真相

一夜炸60例「剩2條路選」！　醫曝最壞結果

她守貞5年初夜沒流血被老公嫌！醫看傻：根本沒破

嘉義某考場學生墜樓　送醫搶救不治

天王嫂結局大不同！網揭「最大區別」

快訊／北市今+1！小孩自高雄返台北　傳染給母親「Ct值僅10」

即／亞旭電腦廠暴增60例　全數送北市防疫旅館

更多

最夯影音

更多
不洗杯子？老婆氣炸剁香蕉　老公嚇爛秒清理求生慾爆棚

不洗杯子？老婆氣炸剁香蕉　老公嚇爛秒清理求生慾爆棚
柯P掏「美少女戰士權杖」搭公車　感應還會發光！網笑：恥度破表

柯P掏「美少女戰士權杖」搭公車　感應還會發光！網笑：恥度破表

【聲林之王3】EP7 精華｜戲劇張力強《走建國路回家但後座少ㄌ泥》道盡暈船仔ㄟ糾結　陳珊妮霸氣告白最喜歡！｜庾澄慶 徐佳瑩 陳珊妮 Lulu黃路梓茵｜Jungle Voice 3

【聲林之王3】EP7 精華｜戲劇張力強《走建國路回家但後座少ㄌ泥》道盡暈船仔ㄟ糾結　陳珊妮霸氣告白最喜歡！｜庾澄慶 徐佳瑩 陳珊妮 Lulu黃路梓茵｜Jungle Voice 3

鳳梨出面解釋引3.8萬網友觀看　鞠躬道歉3次：4寶媽沒有錯！

鳳梨出面解釋引3.8萬網友觀看　鞠躬道歉3次：4寶媽沒有錯！

陳文茜直問小S「老公早洩妳會怎麼樣？」　她羞曝房事...會喊「再等我一下」

陳文茜直問小S「老公早洩妳會怎麼樣？」　她羞曝房事...會喊「再等我一下」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面