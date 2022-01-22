台東婆婆媽媽買爆！東台灣最大全聯開幕　5層樓賣場結合無印良品

▲搶攻台東婆婆媽媽市場！全聯斥資近超過5億打造「台東中山店」開幕，堪稱東台灣最大、最好逛的全聯旗艦店。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台東報導

搶攻台東婆婆媽媽市場！全聯斥資超過5億打造「台東中山店」今（22）日開幕，成為當地首間大型的複合式旗艦店，也堪稱東台灣最大、最好逛的全聯旗艦店，1到2樓規劃385坪賣場，3到5樓未來將結合無印良品櫃位。今賣場更祭出週末限定優惠，已吸引許多在地鄉親搶逛！

▲全聯台東中山店開幕，堪稱東台灣最大、最好逛的全聯旗艦店。（圖／記者林育綾攝）

全聯「台東中山店」斥資超過5億打造，總坪數超過680坪，其中超市面積占地385坪。潔白的建築外觀，與周圍環境的藍天綠樹共存，在白天光線充足的照射下更顯層次感，估計成為台東之旅時必打卡的景點之一。

▲▼全聯台東中山店開幕，堪稱東台灣最大、最好逛的全聯旗艦店。（圖／記者林育綾攝）

1樓主打生鮮、烘焙熟食、冷凍品，還有We Sweet甜點、OFF COFFEE 等；2樓則販售、休閒食品、五金鍋具；而3～5樓則承租無印良品開設櫃位，預計7月至10月開幕。同時規劃地下兩層室內停車場，提供近54個停車位。

▲▼1樓主打生鮮、烘焙熟食、冷凍品等。（圖／記者林育綾攝）

▲▼1樓主打生鮮、烘焙熟食、冷凍品等。（圖／記者林育綾攝）

全聯表示，台東現有9家全聯，原本台東中山店只販售乾貨，移點改建後，由無印良品設計部門規劃風格，以簡約的白色系定調整棟建築立面，室內明亮的空間感凸顯商品、魚肉蔬果、小農專區的特色，賣場以全聯企業色點綴，藍、紅色系揉合出嶄新多元的姿態，同時規劃「咖啡休憩座位區」，是屬於台東地區商品最齊全的全聯門市。

▲▼全聯斥資超過5億打造「台東中山店」開幕，堪稱東台灣最大、最好逛的全聯旗艦店。（圖／記者林育綾攝）

「台東中山店」開幕日1/22（六）優惠活動眾多，還有周末限定1/22~1/23使用PX Pay消費滿額再送抽獎券，限時抽溫控萬用鍋、全聯禮券500元⋯等多項好康，準備攻陷台東人的日常生活。

而全聯為推廣台東盛產的鳳梨釋迦，將於1/22、1/29週六在全台門市推出「買1送1」限定優惠，憑單筆發票購買任一款鳳梨釋迦品項，就再送一粒，數量有限，送完為止 (活動不含雪糕、鮮果盒，一張發票最多限兌換一粒)。

▲為推廣台東盛產的鳳梨釋迦，將於1/22、1/29週六在全台門市推出「買1送1」限定優惠。（圖／記者林育綾攝）

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