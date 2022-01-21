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全聯斥資3億購台東土地　結合閙區商圈興建旗艦店明開幕

▲全聯實業斥資3億元於台東市精華商業地段購買土地，興建旗艦店。（圖／台東縣政府提供，下同）

全聯實業斥資3億元於台東市精華商業地段購買土地，興建旗艦店。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／台東報導

台東縣政府為使閒置土地有效活用，盼帶動台東市整體商業區發展，於107年辦理公開標售台東市精華商業地段(中山、正氣路交叉路口)，並由國內大型超市全聯實業股份有限公司以3億餘元得標，興建地上5層、地下2層的旗艦大樓，將於1月22日正式盛大開幕，廣邀鄉親共襄盛舉。

22日開幕當天，縣長饒慶鈴也將會親自出席並頒贈感謝狀，表彰全聯企業對台東的支持，饒慶鈴也期盼未來能結合周邊中央市場等，成為市區新的零售商圈，希冀為台東縣注入經濟發展活水，帶動經濟及觀光發展。

縣長饒慶鈴表示，縣府持續推動活絡並活用縣內閒置土地，積極用快速行政效率思維，善用台東的慢經濟價值的優勢，打造台東慢經濟，根據統計台東縣2020年平均每人可支配所得338343元，較2019年增加40823元，增幅13.72%，成長率為全國第一，縣民支配所得水準大幅提升，也在在顯示各企業與各界來台東是最好的投資。

除感謝全聯進駐台東，送給在地鄉親一份最大的新年禮物全聯旗艦大樓，同時今年鳳梨釋迦盛產，饒慶鈴也感謝林敏雄董事長對台東農業及農民的力挺與支持，並親自頒贈感謝狀，肯定全聯及林敏雄董事長協助推廣鳳梨釋迦銷售國內市場的貢獻。

全聯旗艦大樓原土地為縣有閒置多年精華商業區土地，前身為舊公教福利中心，內部除設有全聯超市外，未來預計會引進相關合作品牌商店，將帶給縣民全新的購物體驗，並將與周邊的中央市場、秀泰影城、台東光觀夜市等主要商區，共同組成台東最熱鬧的零售商圈，為台東商家及就業市場注入活力，刺激消費，帶動產業經濟發展。

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