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零錢太多！全聯推PXPAY減輕「國家鑄幣負擔」　婆媽跟上手機支付

▲▼全聯雙12「PX Pay會員年終慶典」首登場，同步推出「亞洲泡麵博覽會」。（圖／全聯提供）

▲全聯支付工具「PX Pay」成長迅速，減輕國家鑄幣成本，在推動「無現金交易」上功不可沒。（圖／全聯提供）

記者林育綾／台北報導

全聯福利中心的手機支付工具「PXPAY」成長迅速，下載量破1000萬次，如今在手機支付使用率已僅次於LINE PAY！「全聯行銷鬼才」劉鴻徵協理透露，當初是財政部提到全聯總是要換很多零錢，造成國家鑄幣成本提高，建議推廣無現金交易。在大力推廣下，現在很多婆婆媽媽進全聯，都會用「逼」付帳；財政部也感謝業者，在推動高齡者使用「無現金交易」上功不可沒。

全聯主力客群是婆婆媽媽、家庭主婦，年齡約40歲至60歲，過去大家到全聯買東西都習慣以現金交易，而零錢也總是很多；財政部當時便建議，全聯可以推動「無現金交易」，如此一來可以減輕國家鑄幣成本負擔。

尤其全聯時常因為結帳人潮大排長龍，店內廣播「請支援收銀」更流傳開來，成為網友笑料。全聯行銷部協理劉鴻徵說，自從推動PX Pay無現金交易後，對於「加快結帳速度」也有很好的效果。

▲民眾在全聯排隊等結帳。此為疫情期間搶貨潮畫面。（圖／記者鄺郁庭攝）

劉鴻徵透露，在推廣PX Pay也發現到，好的「誘因」會是婆婆媽媽、高齡客人們願意學習下載使用的主要原因；在初期推動時，門市也安排人員教學，因為他們知道，如果只光靠數位廣告去投放，婆婆媽媽們還是不會使用的，所以有人教，婆媽之間也會傳開、互相教學等，有很好的效果。

去年疫情期間，許多人有「零接觸消費」的概念，也帶動PX Pay在期間成長5-10％，可說是十分迅速。不過他認為，PX Pay的推廣成功、迅速成長，主要原因還是老闆（董事長林敏雄）願意拿錢出來回饋給消費者，PX Pay常常有滿額回饋點數等活動，吸引很多婆婆媽媽們使用，因此還是「誘因」充足而促成。

▲▼ 全聯用PX Pay消費滿百點數回饋100倍 。（圖／業者提供）

▲全聯PX Pay常推出消費滿額回饋贈點。（圖／業者提供）

PX Pay從2019年上路推廣至今，下載量破1000萬次，會員數超過800萬，付款更已佔全聯整體營業額40%。而PX Pay的註冊會員，比起全聯原先的會員年齡層更年輕，尤其30歲以下會員增加一倍，不過實際在使用PAPAY消費的還是以主力客群居多。

劉鴻徵也說，如今PX Pay在手機支付的使用率已經是第2名，僅次於LINE PAY。財政部也相當感謝全聯，特別是在高齡者方面，協助很多婆婆媽媽知道如何使用「手機支付」，在無現金交易的推廣上有很大的貢獻。

▲「全支付」與「全盈支付」可互通。（示意圖／全家提供）

此外，全聯與全家便利商店在去年底也共同宣布，旗下分別的「全支付」與「全盈支付」將強強聯手，待金管會審核通過，未來「全支付」用戶可拿著自家支付工具到「全盈支付」合作商店付款；「全盈支付」用戶也可到「全支付」的合作商店消費付款，預計再帶動一波無現金交易市場的成長！

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