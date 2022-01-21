　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

耗時半年！家樂福「自有咖啡品牌」亮相了　連3天限定門市免費喝

▲▼家樂福推自有咖啡品牌「Inlove Café」。（圖／業者提供）

▲家樂福自有咖啡品牌「Inlove Café」上市。（圖／業者提供，下同)

記者蕭筠／台北報導

搶攻800億黑金商機！家樂福耗時半年打造全新咖啡品牌「Inlove Café」終於上市，主打全面使用100%雨林咖啡豆、無添加烘焙及台灣在地小麥吐司搶進市場，並邀來人氣貼圖插畫家園丁先生打造3款貓爪抓聯名咖啡杯，可愛到不行，全台2店也變身超萌貓咪快閃店，即日起正式登場，至23日前限時3天更祭出來與貓爪抓拍照免費喝咖啡，每日限量100組，加碼全台推美式買1送1等優惠。

▲▼家樂福推自有咖啡品牌「Inlove Café」。（圖／業者提供）

▲咖啡主要使用巴西哥倫比亞產區的友善雨林豆，而烘焙品則強打台灣在地農作及無添加。

家樂福全新咖啡品牌「Inlove Café」正式上線，找來國際咖啡質量鑑定學會（CQI）認證的咖啡杯測鑑定師陳柏翰率領團隊打造「高質量咖啡」，主打100%雨林咖啡豆，嚴選出目前使用的巴西哥倫比亞產區的友善雨林豆，首波祭出「美式」、「拿鐵」及「燕麥奶拿鐵」3大品項，希望不僅提供消費者1杯咖啡，還是一杯能夠愛護雨林的永續咖啡，目前全台已有265家門市販售咖啡，其中，包含17家量販門市、248間超市，並預計於2022年全台門市導入咖啡販售。

「Inlove Café」除精選雨林永續咖啡豆外，搭配咖啡的輕食甜點也不馬虎，以「台灣在地農作」、「無添加」2大系列作為主打，像是雲林縣麥寮鄉「月光下友善農場」以台灣本土小麥製成的「月光下吐司」等，目前在全台量販門市及25間超市限店販售，還有A.A. （Anti Additive）無添加認證的烘焙品，也都能在全台家樂福買得到。

▲▼家樂福推自有咖啡品牌「Inlove Café」。（圖／業者提供）

▲▼敦北店、華齡超市限時變身貓咪快閃咖啡店。

▲▼家樂福推自有咖啡品牌「Inlove Café」。（圖／業者提供）

這次新咖啡品牌上市，業者也特意攜手人氣插畫家園丁先生打造3款春節聯名限定杯，不僅將超可愛的貓爪抓放上杯身，還以虎年作為主軸，讓人氣胖茶茶與萌度爆表的茶虎分別以「家家平安財運到」、「吃喝玩樂過好年」及「福運滿滿迎新春」3句吉祥話融入杯身，可愛到不行。

除外更將敦北店、華齡超市打造成貓咪快閃咖啡店，並分別以「貓爪抓元氣咖啡廳」、「永續雨林躲貓貓」2大主題為主，即日起至3月31日限時登場，至1月23日凡在2門市拍照打卡上傳，即可免費喝經典美式或拿鐵1杯，每日限量100組，其餘門市亦則享有美式咖啡買1送1限定優惠。

▲▼7-11咖啡、全家咖啡、全聯咖啡。（圖／業者提供）

▲全聯自有咖啡品牌「OFF COFFEE」。（圖／業者提供）

全聯則早在2016年看準現煮咖啡市場，推出自有咖啡品牌「OFF COFFEE」，並以平價、親民作為特色，全台超過1000間門市皆有販售，2021年更將咖啡豆全面升級，選用「100%雨林聯盟認證之精品咖啡豆」，打造更豐厚風味，從咖啡豆選擇、烘焙都嚴格把關，擁有雨林聯盟認證的咖啡豆，是以永續農業、友善環境為訴求，經由保護生態系統的方式耕作，制定詳實的輔導與認證機制，打造善的循環。

【你可能也想看】

►今天揪團搶喝！手搖飲連10天「黑糖珍奶、鮮奶茶買1送1」
►周六補班不憂鬱！超商「美式拿鐵買2送2、第2杯11元」限時喝
►芝士奶蓋茶、四季春青茶都有！新開手搖飲連9天爽喝「買1送1」

►我們的美麗就用白紙黑字寫下

►過年穿「發財褲」福氣超滿

ET快訊
確診第1件事先通知親友！男隱匿喜宴足跡　黃偉哲怒了
快訊／台南玄饌海鮮宴會館緊急停業　匡列46人採檢
本土23例「分布3縣市」　陳時中：不是從北擴到南
快訊／高雄確診父1傳10　船上曾「脫口罩喝飲料」
LIVE／北市增3例本土　柯文哲最新說明
未告知喜宴足跡！黃偉哲怒：若有破口，台南人不會原諒你
快訊／北市公布確診足跡　遠百寶慶店、春水堂
快訊／桃園增13處足跡！　Costco、全聯、火鍋店
快訊／確診者曾參加台南喜宴！　同桌11人全是外縣市
還能過年返鄉嗎？　陳時中回應了
快訊／台南公布確診足跡　知名海鮮餐廳待4小時
本土23例「確診症狀一次看」　4人打3劑也中鏢
快訊／經貿特區4員工確診！　王必勝再度「出任務」
快訊／陳其邁宣布：取消台灣燈會點燈儀式！　不辦開幕
快訊／估3萬人曾進出！　高雄急發簡訊擴大篩檢
快訊／東吳再增1確診！　Ct值曝光
快訊／高雄港10確診病毒量高！　Ct值全在20以下
快訊／高雄1傳10！　驚見「Omicron兩大特性」很恐怖

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

耗時半年！家樂福「自有咖啡品牌」亮相了　連3天限定門市免費喝

爽嗑漢堡、雞塊買1送1！速食店「激省優惠券」連18天限時吃

博客來計畫推電子書訂閱服務　樂天Kobo結盟PChome試營運上架逾300萬本

塑崩褲網路獨家款「橄欖綠」　輕鬆告別惱人馬鞍肉

東森購物春節加碼100萬大獎　玩遊戲天天送iphone13

2秒賣1支！超商限定「重乳草莓霜淇淋」回來了　加碼吃超Q胖胖款

絕美FIJI Water收服饕客！躍上米其林推薦餐廳「寒舍食譜」佐餐

買1送1、第2杯只要11元！4大超商「補班咖啡優惠」一次看

全聯年貨下殺5折！連7天抽紅包中獎率100%　最大獎「22萬福利點」

創意年菜讓虎年一開始就驚喜連連！布魯媽媽不藏私食譜＋鍋物隱藏版吃法大公開

疫情燒高雄「一家3口確診」　今增13例本土、境外24例

客人嘆鮮奶茶太淡「求加厚」闆娘皺眉拒！解惑濃厚感迷思

檢舉違停被嗆「不好好工作」　他冷靜應對5分鐘完成舉發

鳳梨遭爆偷吃4寶媽粉絲！床照曝光　深夜發聲「初四了」：我很負責DER

高雄2警「綠燈停路口」聊天　騎士黃燈繞道竟遭攔：闖紅燈

謝和弦控遭戴綠帽…爆她「床上超主動」　Keanna認「離婚前就認識ØZI」吐真相

漫威男星滑雪意外身亡！享年37歲　獨留女友.兒子…《月光騎士》成遺作

騎士喬位亂移車「1格擠2台」　他制止遭回嗆：這邊都這樣！

搬運煙火手滑落地大爆炸！　現場巨響火光沖天滿地狼藉

陳喬恩認愛2年幸福肥頻被傳懷孕　半年狠甩11公斤：都來誇誇我啦！

耗時半年！家樂福「自有咖啡品牌」亮相了　連3天限定門市免費喝

爽嗑漢堡、雞塊買1送1！速食店「激省優惠券」連18天限時吃

博客來計畫推電子書訂閱服務　樂天Kobo結盟PChome試營運上架逾300萬本

塑崩褲網路獨家款「橄欖綠」　輕鬆告別惱人馬鞍肉

東森購物春節加碼100萬大獎　玩遊戲天天送iphone13

2秒賣1支！超商限定「重乳草莓霜淇淋」回來了　加碼吃超Q胖胖款

絕美FIJI Water收服饕客！躍上米其林推薦餐廳「寒舍食譜」佐餐

買1送1、第2杯只要11元！4大超商「補班咖啡優惠」一次看

全聯年貨下殺5折！連7天抽紅包中獎率100%　最大獎「22萬福利點」

創意年菜讓虎年一開始就驚喜連連！布魯媽媽不藏私食譜＋鍋物隱藏版吃法大公開

自然科使用隔離試場增為14人　數A違規共23件

舒淇罕見開箱豪宅內部！ 電視櫃驚見「金色亮點」客廳擺設曝光

確診第1件事先通知親友！高雄男隱匿足跡　黃偉哲：將採法律行動

「第1排光明燈+藥師燈」她噴37萬　夫氣炸！廟公：神明保佑不確診

快訊／東吳大學篩檢662人陰性　今續採750人結果出爐

彭銘得／台灣該推疫苗通行證嗎？你所不知的潛藏代價

春節這3天「國5塞到凌晨3時」　好走時段出爐！搭車省30分↑

「澳洲壞小子」排名直直落　不確定是否退役

整架飛機6成↑乘客確診　「太平洋淨土」吉里巴斯24日起全面封鎖

快訊／列確診者足跡！台南玄饌宴會館緊急停業　匡列46人採檢隔離

嚇死人！才剛說要煮魚頭湯　斷尾、無內臟魚突瘋狂抖動

消費熱門新聞

4大超商「補班咖啡優惠」一次看

全聯標價卡藏數字密碼！網：看不懂超虧

解謎尿布障眼法後有彈性合身無縫

超商限時「買大杯美式送小蛋糕」

超商咖啡買2送2、第2杯11元喝！

過年保健品該怎麼送？關鍵成分選「蔘鹿」

全聯年貨下殺5折！連7天抽紅包最大獎22萬點

速食店限時3天「買烤半雞送薯條」

速食店「買1送1」連18天嗑爆！

塑崩褲「橄欖綠」　告別馬鞍肉

超商限定「重乳草莓霜淇淋」回來了

年前掃除三大重點區域！做對輕鬆開運又帶財

iPhone 13 Pro Max破盤殺　換新機搶起來

東森購物春節加碼100萬大獎　天天送iphone13

更多熱門

相關新聞

全聯斥資3億購台東土地　結合商圈興建旗艦店

全聯斥資3億購台東土地　結合商圈興建旗艦店

台東縣政府為使閒置土地有效活用，盼帶動台東市整體商業區發展，於107年辦理公開標售台東市精華商業地段(中山、正氣路交叉路口)，並由國內大型超市全聯實業股份有限公司以3億餘元得標，興建地上5層、地下2層的旗艦大樓，將於1月22日正式盛大開幕，廣邀鄉親共襄盛舉。

全聯推PXPAY減輕「國家鑄幣負擔」

全聯推PXPAY減輕「國家鑄幣負擔」

快訊／疾管署人員染疫足跡曝　明德站、家樂福、北車大創、光南﹑50嵐

快訊／疾管署人員染疫足跡曝　明德站、家樂福、北車大創、光南﹑50嵐

天母家樂福突宣布「停業大清消」！

天母家樂福突宣布「停業大清消」！

徐旭東開箱遠百竹北店 家樂福股權案喊話公平會

徐旭東開箱遠百竹北店 家樂福股權案喊話公平會

關鍵字：

家樂福咖啡品牌Inlove Café全聯OFF COFFEE

讀者迴響

熱門新聞

ØZI親寫歌成功安撫Keanna！1手段網全服了

曾沛慈才結婚…汪東城祝賀卻PO「曖昧親吻照」！

快訊／本土暴增23例「高雄就+10」、另增45境外

小商人搜集25受害人提告　青青道歉了

寵物店「賣不掉的貓狗下場如何」？　店員曝真相

「明天補班日」到底補哪天？網長知識了

國軍坦克撞轎車　車主買咖啡見愛車毀損嚇壞

3浴室「清潔姨摸魚8小時」　她氣噴4500轟出門

鳳梨直播發火：我承認！　自爆2年前「服務很多人」

即／婦打3劑莫德納2天後亡　死因出爐

快訊／居檢失聯潘茹玉　竟跑回北投家

數位疫苗證明今開放使用！12場所打2劑才能進　申請QA一次看

快訊／高雄暴增10例！17處足跡曝

高雄染疫父疑再傳同事　高市衛生局下午說明

確診足跡燒到台南！市府15點召開記者會

更多

最夯影音

更多
疫情燒高雄「一家3口確診」　今增13例本土、境外24例

疫情燒高雄「一家3口確診」　今增13例本土、境外24例
客人嘆鮮奶茶太淡「求加厚」闆娘皺眉拒！解惑濃厚感迷思

客人嘆鮮奶茶太淡「求加厚」闆娘皺眉拒！解惑濃厚感迷思

檢舉違停被嗆「不好好工作」　他冷靜應對5分鐘完成舉發

檢舉違停被嗆「不好好工作」　他冷靜應對5分鐘完成舉發

鳳梨遭爆偷吃4寶媽粉絲！床照曝光　深夜發聲「初四了」：我很負責DER

鳳梨遭爆偷吃4寶媽粉絲！床照曝光　深夜發聲「初四了」：我很負責DER

高雄2警「綠燈停路口」聊天　騎士黃燈繞道竟遭攔：闖紅燈

高雄2警「綠燈停路口」聊天　騎士黃燈繞道竟遭攔：闖紅燈

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面