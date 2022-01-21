耗時半年！家樂福「自有咖啡品牌」亮相了　連3天限定門市免費喝

▲家樂福自有咖啡品牌「Inlove Café」上市。（圖／業者提供，下同)

記者蕭筠／台北報導

搶攻800億黑金商機！家樂福耗時半年打造全新咖啡品牌「Inlove Café」終於上市，主打全面使用100%雨林咖啡豆、無添加烘焙及台灣在地小麥吐司搶進市場，並邀來人氣貼圖插畫家園丁先生打造3款貓爪抓聯名咖啡杯，可愛到不行，全台2店也變身超萌貓咪快閃店，即日起正式登場，至23日前限時3天更祭出來與貓爪抓拍照免費喝咖啡，每日限量100組，加碼全台推美式買1送1等優惠。

▲咖啡主要使用巴西哥倫比亞產區的友善雨林豆，而烘焙品則強打台灣在地農作及無添加。

家樂福全新咖啡品牌「Inlove Café」正式上線，找來國際咖啡質量鑑定學會（CQI）認證的咖啡杯測鑑定師陳柏翰率領團隊打造「高質量咖啡」，主打100%雨林咖啡豆，嚴選出目前使用的巴西哥倫比亞產區的友善雨林豆，首波祭出「美式」、「拿鐵」及「燕麥奶拿鐵」3大品項，希望不僅提供消費者1杯咖啡，還是一杯能夠愛護雨林的永續咖啡，目前全台已有265家門市販售咖啡，其中，包含17家量販門市、248間超市，並預計於2022年全台門市導入咖啡販售。

「Inlove Café」除精選雨林永續咖啡豆外，搭配咖啡的輕食甜點也不馬虎，以「台灣在地農作」、「無添加」2大系列作為主打，像是雲林縣麥寮鄉「月光下友善農場」以台灣本土小麥製成的「月光下吐司」等，目前在全台量販門市及25間超市限店販售，還有A.A. （Anti Additive）無添加認證的烘焙品，也都能在全台家樂福買得到。

▲▼敦北店、華齡超市限時變身貓咪快閃咖啡店。



這次新咖啡品牌上市，業者也特意攜手人氣插畫家園丁先生打造3款春節聯名限定杯，不僅將超可愛的貓爪抓放上杯身，還以虎年作為主軸，讓人氣胖茶茶與萌度爆表的茶虎分別以「家家平安財運到」、「吃喝玩樂過好年」及「福運滿滿迎新春」3句吉祥話融入杯身，可愛到不行。

除外更將敦北店、華齡超市打造成貓咪快閃咖啡店，並分別以「貓爪抓元氣咖啡廳」、「永續雨林躲貓貓」2大主題為主，即日起至3月31日限時登場，至1月23日凡在2門市拍照打卡上傳，即可免費喝經典美式或拿鐵1杯，每日限量100組，其餘門市亦則享有美式咖啡買1送1限定優惠。

▲全聯自有咖啡品牌「OFF COFFEE」。（圖／業者提供）

全聯則早在2016年看準現煮咖啡市場，推出自有咖啡品牌「OFF COFFEE」，並以平價、親民作為特色，全台超過1000間門市皆有販售，2021年更將咖啡豆全面升級，選用「100%雨林聯盟認證之精品咖啡豆」，打造更豐厚風味，從咖啡豆選擇、烘焙都嚴格把關，擁有雨林聯盟認證的咖啡豆，是以永續農業、友善環境為訴求，經由保護生態系統的方式耕作，制定詳實的輔導與認證機制，打造善的循環。

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