全聯鳳梨釋迦週六買1送1！銷量挑戰20倍　限定款鳳梨釋迦雪糕上市

▲全聯積極推廣鳳梨釋迦，連續2個週六祭出「買1送1」。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台東報導

台灣鳳梨釋迦因去年9月面臨外銷困境，全聯積極協助推廣鳳梨釋迦內銷市場，當時目標銷量比去年多賣10倍，如今已達標且超越，未來持續挑戰20倍銷量。適逢春節將至，週六限定推出鳳梨釋迦「買1送1」優惠，更有「鳳梨釋迦雪糕」全新上市，另有輕量款福利熊產銷履歷頂級鳳梨釋迦禮盒，全台限量4700盒。

▲台東得天獨厚的縱谷氣候環境，造就出無可取代的口感甜度。（圖／記者林育綾攝）

台灣是全世界釋迦最大產量的輸出國，過去一到產季，幾乎95%就外銷到中國大陸，台東農友透露他們幾乎是用「搶」的。不過如今外銷遇上困境，全聯去年起積極協助推廣鳳梨釋迦內銷市場，不僅開發各種規格的生鮮及冰品商品，更投入資源拍攝廣告；同時於門市佈置物，加強鳳梨釋迦的食用知識，大力宣揚在地優質水果。

這些鳳梨釋迦都來自專業農友之手，採用友善農法、生態循環的方式種植，不使用人工化學肥料增甜劑，加上台東得天獨厚的縱谷氣候環境，造就出無可取代的口感甜度，果實飽滿，籽粒少，切開可見如牛奶般細緻滑嫩的果肉，帶有淡淡鳳梨香氣。

▲▼專業農友採用友善農法、生態循環的方式種植，不使用人工化學肥料增甜劑，加上台東得天獨厚的縱谷氣候環境，造就出無可取代的口感甜度。（圖／記者林育綾攝）

全聯總經理蔡篤昌表示，全聯支援本土水果不遺餘力，過去曾搶救鳳梨、香蕉、芭樂、子彈蓮霧等水果，這次積極推廣鳳梨釋迦。他認為，鳳梨釋迦的好處是比大目釋迦更能久放，酸甜滋味迷人，營養價值又高，如果冷凍甚至能放1年，拿出來解凍40分鐘或微波40秒就能吃。

他也說，這是全聯門市由始以來對水果最照顧的一次，從去年11月開始，推出一系列鳳梨釋迦宣傳活動，廣告還要求比照知名冰淇淋哈根達斯等級。而這次販售的項目，台東外銷等級的鳳梨釋迦原果、已分切處理好的鮮果盒、開發鮮鳳梨釋迦雪糕，同時在包裝上也推陳出新有盒裝、俏皮的福利熊包裝等，多樣化的商品選擇，增加消費購買意願。

▲全聯總經理蔡篤昌、台東縣長饒慶鈴，共同力推鳳梨釋迦。（圖／記者林育綾攝）

同時透過全聯電商平台「PXGo!全聯線上購」預購禮盒，推出以來已賣出超過百盒；加上門市努力推動，整體銷量大幅成長，原先說目標銷量10倍，如今已賣超過300噸提前達標，接下來要挑戰20倍銷量。如此可穩定產地價格，讓農民收益無虞，也顯示出鳳梨釋迦具有深厚的成長動能，會繼續成為冬季的主力水果。

▲全聯開發多樣化的商品選擇，增加消費購買意願；也將於1/22、1/29週六在於全台門市推出限定優惠。（圖／記者林育綾攝）



而全聯將於1/22、1/29週六在於全台門市推出限定優惠，憑單筆發票購買任一款鳳梨釋迦品項，就再送一粒，數量有限，送完為止 (活動不含雪糕、鮮果盒，一張發票最多限兌換一粒)。

即日起也推出全新「好釋成雙」2入產銷履歷頂級鳳梨釋迦輕禮盒，有可愛的福利熊外盒設計，附有提把好攜帶，售價279元，全台限量4700盒。另外，1/21起更推出「喜樂氏鳳梨釋迦雪糕」Q甜風味，讓許多人躍躍欲試，原價105元，即日起特價99元。