北聯堂主「鴨鴨」夢中遭攻堅！785萬偽鈔買泰達幣　8匪下場慘了

記者黃宥寧／台北報導

北聯幫近年在各地從事多起暴力討債等，當中北正堂7年級張姓堂主「鴨鴨」在台北、台中一帶，拿假鈔向被害人佯稱購買加密貨幣泰達幣，詐騙不成改用搶的，又因內部分贓不均，私設「刑堂」施暴，北市北投警分局等成立專案小組後，報請士林地檢署指揮偵辦，日前兵分多路同步拘提搜索，查獲張嫌等8名犯嫌到案，並查扣偽鈔785萬等，全案依組織犯罪條例等罪移送偵辦。

▲北聯幫北正堂堂主「鴨鴨」（數字1背心）持偽鈔購買虛擬貨幣泰達幣不成竟改用搶的。（圖／記者黃宥寧翻攝）

為了強力掃蕩違法幫派份子，北投警分局、士林警分局、刑事警察大隊及調查局等成立專案小組，報請士林地方檢察署檢察官指揮偵辦。

本月19日拂曉出擊，兵分多路到台北市、新北市、台中市等多處同步搜索，在台中某旅館發現36歲堂主「鴨鴨」與另名共犯正在房間呼呼大睡，警方攻堅進去，2人從溫暖棉被當場遭逮捕。

▼北投警分局等成立專案小組後，拂曉出擊逮捕北正堂堂主等共8名嫌犯。（圖／記者黃宥寧翻攝）

警方也在其餘黃姓等其餘參與作案的嫌犯家中查扣新台幣偽鈔785萬餘元、開山刀、彈簧刀、行動電話11支、平板電腦1台、愷他命毒品等贓證物，訊後將張嫌等8人以涉組織犯罪防制條例、搶奪、妨害自由、傷害、詐欺、偽造貨幣等罪嫌，移送士林地方檢察署偵辦。

▼北聯幫北正堂以偽鈔向被害人購買泰達幣，購買不成改以搶奪。（圖／記者黃宥寧翻攝）

由於，北正堂多為7年級生，加上他們手段粗殘，危害社會情節重大，建請羈押，經法院准押張嫌等4名。對此，北投分局有絕對決心，無限期打擊黑幫，嚴懲不法，確保民眾生命、財產安全。