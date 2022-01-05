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北聯幫幫主「瑞傑案」吸金6.3億！公司總監逃亡1年到案追加起訴

▲▼ 瑞傑吸金案王際平 。（圖／記者劉昌松攝）

▲北聯幫幫主王際平 。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松、莊智勝／台北報導

北聯幫幫主王際平與台東市前市長陳建閣成立瑞傑國際地產公司，並舉辦多場「錢進泰國」海外投資說明會，出動正妹、藝人「砰砰阿峰」、鄉土劇演員成潤擔任講師，以「保證前2年獲利10%以上」為噱頭招攬投資，短短2年吸金6.3億元。北檢2020依法起訴王、陳等12人，而涉案的行政總監邱慧娟在外逃亡1年多後終於到案，北檢5日依違反銀行法追加起訴邱女。

檢方調查，王際平成立瑞傑國際地產公司，並延攬陳建閣擔任負責人，於2016年開始陸續舉辦好幾場「錢進泰國」海外投資說明會，出動正妹業務拉業績，邀請藝人「砰砰阿峰」吳勇峰、鄉土劇演員成潤擔任集團講師，並在臉書粉專向民眾積極宣傳泰國不動產前景可期，每單位大約100萬元至200萬元，保證投資前2年，即可獲利10%。

▲▼ 瑞傑吸金案台東市前市長陳建閣 。（圖／記者劉昌松攝）

▲台東市前市長陳建閣 。（圖／記者劉昌松攝）

保證獲利的口號、正妹業務宣傳，加上陳建閣資深的政界資歷，吸引不少投資人紛紛投資「瑞傑」在泰國春武里府的「瑞傑花園」建案，短短2年吸金金額達6.3億元。然而，這項建案才興建不久，便突然宣布停工，200多名投資人血本無歸，驚覺受騙，憤而向檢調單位提告。

檢方2019年10月29日大舉搜索約談，並依違反銀行法將王、陳等12人起訴；但擔任行政總監的邱慧娟卻展開逃亡，因此遭檢方發布通緝。如今在逃亡1年多後，邱女終於落網，她到案後否認犯行，聲稱自己只負責倒茶遞水，僅業務不在時才會幫忙寫契約書；但檢方不予採信，今依法追加起訴邱女。

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