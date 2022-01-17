網傳釣蝦場鬥毆找嘸監視影像　屏東警見男「被人攙扶」揪真相

記者陳崑福／屏東報導

網路16日盛傳屏東東港某釣蝦場與其附屬KTV包廂有鬥毆事件！屏東東港分局獲報後沿路調閱相關監視器畫面，卻未發現有鬥毆情事，直到看到一名男子被友人攙扶出包廂，進一步了解相關情形，才發現確實有發生鬥毆情事，只不過地點在包廂內發生，才未看見相關監視器畫面，而整起鬥毆事件也造成被害李姓男子受有腦震盪與顏面骨折，所幸未有生命危險。

▲屏東釣蝦場鬥毆事件，警方儘管未看見有鬥毆情形，但從被害李姓男子被人攙扶出包廂的影片揪出端倪。（圖／記者陳崑福翻攝）



東港分局16日接獲媒體詢問，是否有釣蝦場鬥毆情事，不過警方不但未接獲報案，沿路調閱相關監視器畫面，卻都沒有看見有鬥毆情形發生，詢問釣蝦場員工，員工也僅表示，「有聽到包廂內傳出爭吵聲」。

警方掌握員工敘述線索後，再度調閱監視器畫面發現，16日凌晨1時47分左右，有一名男子被3名男子「攙扶」走出包廂，隨後便在釣蝦場大門入口的欄杆上休息，直到同日凌晨2時17分，男子才被友人載離現場。

▲李姓男子被友人攙扶出來。（圖／記者陳崑福翻攝）



警方循線追查發現，該名被「攙扶」出包廂的男子為李姓男子，其身上受有腦震盪與顏面骨折，所幸並無生命危險，而事後詢問李男等相關人等，李男等人才坦承一行人在包廂內喝酒，幾杯黃湯下肚後與平均年齡18至19歲的黃姓、蘇姓和林姓男子等人發生口角，李男寡不敵眾，當場遭到3人痛毆。事後警方也依傷害與妨害秩序罪，將相關人等全數送辦。

東港分局也向民眾呼籲，警方絕不容許不法分子挑戰警方執法決心，影響社會治安，警方將持續加強防制轄內各類不法犯罪，對於暴行鬥毆等違法情事，絕對依法究辦，絕不寬貸。

▲李男事後被友人騎車載離現場。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲警方事後將參與鬥毆的黃姓、林姓與蘇姓青少年依傷害與妨害秩序罪移送。（圖／記者陳崑福翻攝）