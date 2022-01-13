　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「連人帶車擄走」　北聯幫護法辯私下解決債務被起訴

記者黃宥寧／台北報導

北市北投區發生連人帶車擄人案！28歲林姓男子與北聯幫護法綽號楊玖及陳男有金錢糾紛，豈料，楊、陳各持疑似槍枝器械，由王負責開車，沿途要求他提出解決債務方案，所幸林妻報警，警方一路追到北投秀山路，但此時車上僅上林與王，楊嫌2人已逃跑，警發動地毯式強勢搜捕，2人自知走投無路自行投案。士林地檢署偵結，依妨害自由等罪將2人起訴。

本案發生在去年12月1日上午9時許，44歲楊志豪（楊玖）及37歲陳萬霖因與林男有金錢糾紛，一行人看到他與其妻及友人等將車停在中央南路2段巷口坐車上聊天，上前持疑似槍枝的器械，命車上的人通通下車，並要求林姓、簡姓小弟將他們手機拿走，隨後指示林男上車坐後座中間，並由楊、陳分別坐兩側，由26歲王姓男子負責開車。

林妻見狀嚇壞趕緊報警，並慌張向警表示「對方有2支槍」，警不敢輕忽，花1小時平安將林男救出，並當場逮捕開車的王姓嫌犯，但楊、陳則在追捕過程中趁機逃跑。警方深入追查後，發現逃逸的2人竟是在去年4月涉及媽祖文化協會槍擊案楊志豪及陳萬霖，隨即向士林地檢署及士林地院聲請拘票及搜索票，歷經3日地毯式強勢搜捕作為，2人深知已走投無路，3天後，步行到派出所投案，隨即當場遭拘提上銬。

▼林男遭強行擄走，負責開車的王姓男子遭警方當場壓制。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 北投 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

偵查時，楊志豪否認犯行，並稱他與陳萬霖本來要去賭場賭博巧遇王男，因為陳萬霖與王男有債務糾紛，且糾紛與林男有關，便約定三方私下解決，陳萬霖擔心相互糾眾，才要求大家交付手機，並沒有持槍強押的事情。至於，陳萬霖則是對整起案情矢口否認。

士林地檢署根據林妻等人證述、監視器錄影畫面翻拍照片、監視錄影光碟，認定楊、陳押人事實，依刑法第302條第1項剝奪行動自由及強制罪嫌將2人依法起訴。

另外，北投區「媽祖文化協會」去年4月遭楊志豪、郭旻峻開槍示威，警方追緝19天後，2人各搭乘Porsche Cayenne到北投分局投案，被依未經許可持有非制式手槍等罪嫌起訴，目前士林地方法院審理中。

►什麼！羽絨衣才499元

ET快訊
Omicron都輕症不用怕？　路透揭「6大染疫後果」
快訊／駐美代表處+3人確診　累計16人染疫
「王爸爸寫的詩」遭起底！　王力宏花1800元買讚
快訊／李靚蕾與王力宏離婚協議內容　首度曝光
快訊／宜蘭縣府爆弊案！　林姿妙住家官邸遭搜索
落地確診一大堆「陰性證明假的」？　醫3點推測解答
快訊／今4航班再+14人確診！　陽性率最高12.2%
快訊／嘉義市驚傳槍響！男「頭部中彈」陳屍停車場
2大偷拍論壇上傳20萬支影片　287女受害！賣片還是教職人員

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

陸船越界！海巡廣播斥「不要再蛇行」強勢登檢　逮3船員PCR出爐

快訊／花蓮登山隊遭蜂螫！6受傷2昏迷　直升機救援送醫

快訊／宜蘭縣府爆弊案！縣長林姿妙住家官邸遭搜索　地政處長被約談

未注意號誌闖禍！花蓮2自小客正面擦撞　男女駕駛送醫

「連人帶車擄走」　北聯幫護法辯私下解決債務被起訴

小乖不乖！掙脫主人溜上街加油站旁發抖　暖男上網協尋人狗團圓

快訊／嘉義市驚傳槍響！男「頭部中彈」陳屍停車場

不忍住家再貼封條驚嚇雙親　酒駕男急湊19萬繳清罰單

空姐訴離爭撫養權！法官寫千字信給8歲童：愛你的爸媽是最棒的

2大偷拍論壇上傳20萬支影片　287女受害！賣片的驚見教職人員

Melody「美國全家確診Omicron」！　92歲奶奶「咳嗽+流鼻涕」爸媽也同住

蕾神之錘第2季！李靚蕾轟王力宏「帶3男硬闖」　「手持他不堪證據」…曬私訊打臉By2妹Yumi

掛註銷車牌上路跑給警追　闖紅燈「華麗轉一圈」讓警車卡住了

「陳奕快回來，爸爸媽媽等你！」　F-16V飛官失聯24hrs...家屬集氣

女兒幫媽燙頭髮瀏海翹起來　鸚鵡秒展羽毛：我們一樣！

5分鐘記錄「流水便當」漂流記　剛煮好掉水溝？一路追到戲終

老公為妻自建機車模擬考場　陪伴練習搞笑轉播：壓線啦！

女友跟別人看《月老》偷約會　醋男當街爆走！結局是閃的

亞洲太太收到「中藥材包裹」　卻被控告走私毒品恐坐2年牢

註銷車牌上路！狂飆給警察追　路口「華麗轉圈」警車卡住了

陸船越界！海巡廣播斥「不要再蛇行」強勢登檢　逮3船員PCR出爐

快訊／花蓮登山隊遭蜂螫！6受傷2昏迷　直升機救援送醫

快訊／宜蘭縣府爆弊案！縣長林姿妙住家官邸遭搜索　地政處長被約談

未注意號誌闖禍！花蓮2自小客正面擦撞　男女駕駛送醫

「連人帶車擄走」　北聯幫護法辯私下解決債務被起訴

小乖不乖！掙脫主人溜上街加油站旁發抖　暖男上網協尋人狗團圓

快訊／嘉義市驚傳槍響！男「頭部中彈」陳屍停車場

不忍住家再貼封條驚嚇雙親　酒駕男急湊19萬繳清罰單

空姐訴離爭撫養權！法官寫千字信給8歲童：愛你的爸媽是最棒的

2大偷拍論壇上傳20萬支影片　287女受害！賣片的驚見教職人員

韓妞最想擁有「貓系長相」！比Jennie、宋智雅更圈粉的是她

批莊瑞雄「與魔鬼共舞」失言　縣議員要求道歉：屏東人不是魔鬼

76公斤鬥牛犬突然發獸性！　72歲阿嬤「幫女兒顧孫女」被撕咬慘死

重燃街頭、KO一切！西門町「快打旋風：對決塗鴉」吸引路人搶拍　經典IP融合年輕元素創造生命力

陸船越界！海巡廣播斥「不要再蛇行」強勢登檢　逮3船員PCR出爐

「打第3劑不如感染Omicron？」醫曝終結病毒唯一可能

亞洲首個同志「無血緣收養家庭」登記！揭開同婚專法不平等

12歲↓免費玩麗寶！還能看連續5天煙火　「這2星座」玩劍湖山350元

快訊／花蓮登山隊遭蜂螫！6受傷2昏迷　直升機救援送醫

駐美代表處+3、累計16人確診　外交部：症狀輕微或無症狀

辣妹走路滑手機「遭噁男掀裙強抱」　壓地「猥褻1分多鐘」沒人救

社會熱門新聞

他剛到職就請喪假！老闆一查才知岳父死2次

快訊／F-16V搜救第三天！村民尋獲「疑似人腿骨」

孫生媽不認偷輪椅婦　下場出爐

林家父女已知母噩耗！2姊妹回應令人心疼

墜機點有2公尺大洞！漁民曝「飛行異相」：應已解體

即／台中7歲柔道童被摔死　母悲痛向教練求償1800萬

廉政署搜查宜蘭地政處　引外界關注

快訊／嘉義市驚傳槍響！男「頭部中彈」陳屍停車場

2大偷拍論壇上傳20萬支影片　287女受害

KTV走錯包廂　男遭5惡徒捅死

雲林窮夫妻賣子兼「預售」　判刑定讞

「蕾神」批王力宏硬闖住處　律師建議為了子女這樣做

醫師夫值班室大戰已婚女護理師　正宮怒告

新北醉男痛毆醫護！員警安撫反遭推倒

更多熱門

相關新聞

明德郵局現確診者足跡　11人採檢結果出爐

明德郵局現確診者足跡　11人採檢結果出爐

桃園機場群聚案持續延燒，台北市北投明德郵局於1月11日晚間在網站公告，因出現確診者足跡必須即刻清消停業，相關員工須經PCR篩檢。中華郵政台北郵局副局長江慶星說，明德郵局共計11名員工做PCR篩檢，11人皆為陰性，明德郵局也於今天恢復營業。

北投明德郵局有確診者足跡　8員工需做PCR採檢

北投明德郵局有確診者足跡　8員工需做PCR採檢

公園阿伯玩賭博　賭到忘回家午飯被警抓包

公園阿伯玩賭博　賭到忘回家午飯被警抓包

澎湖刑大破賭窟　10多名賭客落網

澎湖刑大破賭窟　10多名賭客落網

即／涉包庇賭博餐廳　高雄貪警遭收押

即／涉包庇賭博餐廳　高雄貪警遭收押

關鍵字：

北聯幫妨害自由北投黑道擄人賭博

讀者迴響

熱門新聞

快訊／一夜再增9例本土　全是銀行員工！Ct值曝光

王力宏監視器新視角曝光！　網瘋傳「氣球殺手」洗白

快訊／桃園7學校緊急宣布停課　晚間新增9銀行員確診

居服員戴口罩仍傳3行員　同業揭原因

郭雪芙爆雷《華燈3》！26表情符號藏劇透

升三級警戒後「1行業慘歪」　鄉民見證逆轉

By2反擊李靚蕾首露面！Yumi全程低頭「姊姊挽手力挺」

台灣無法再次三級　台大仁醫點名這產業：會關一堆

F-16V墜海前畫面曝　飛官疑昏迷

2女學生到米蘭跨年　被18男包夾當場脫褲性侵

群聚！急尋「這9天」到銀行洽公快採檢

和男友恩愛「超絕望」　竟是傷心乳頭綜合症

天堂W 2000萬課長被鎖帳號

機場入境約1成陽性　未來3天單日恐破上百例

確診跟感冒一樣　旅荷台人：為何這麼恐慌？

更多

最夯影音

更多
Melody「美國全家確診Omicron」！　92歲奶奶「咳嗽+流鼻涕」爸媽也同住

Melody「美國全家確診Omicron」！　92歲奶奶「咳嗽+流鼻涕」爸媽也同住
蕾神之錘第2季！李靚蕾轟王力宏「帶3男硬闖」　「手持他不堪證據」…曬私訊打臉By2妹Yumi

蕾神之錘第2季！李靚蕾轟王力宏「帶3男硬闖」　「手持他不堪證據」…曬私訊打臉By2妹Yumi

掛註銷車牌上路跑給警追　闖紅燈「華麗轉一圈」讓警車卡住了

掛註銷車牌上路跑給警追　闖紅燈「華麗轉一圈」讓警車卡住了

「陳奕快回來，爸爸媽媽等你！」　F-16V飛官失聯24hrs...家屬集氣

「陳奕快回來，爸爸媽媽等你！」　F-16V飛官失聯24hrs...家屬集氣

女兒幫媽燙頭髮瀏海翹起來　鸚鵡秒展羽毛：我們一樣！

女兒幫媽燙頭髮瀏海翹起來　鸚鵡秒展羽毛：我們一樣！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面