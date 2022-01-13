「連人帶車擄走」　北聯幫護法辯私下解決債務被起訴

記者黃宥寧／台北報導

北市北投區發生連人帶車擄人案！28歲林姓男子與北聯幫護法綽號楊玖及陳男有金錢糾紛，豈料，楊、陳各持疑似槍枝器械，由王負責開車，沿途要求他提出解決債務方案，所幸林妻報警，警方一路追到北投秀山路，但此時車上僅上林與王，楊嫌2人已逃跑，警發動地毯式強勢搜捕，2人自知走投無路自行投案。士林地檢署偵結，依妨害自由等罪將2人起訴。

本案發生在去年12月1日上午9時許，44歲楊志豪（楊玖）及37歲陳萬霖因與林男有金錢糾紛，一行人看到他與其妻及友人等將車停在中央南路2段巷口坐車上聊天，上前持疑似槍枝的器械，命車上的人通通下車，並要求林姓、簡姓小弟將他們手機拿走，隨後指示林男上車坐後座中間，並由楊、陳分別坐兩側，由26歲王姓男子負責開車。

林妻見狀嚇壞趕緊報警，並慌張向警表示「對方有2支槍」，警不敢輕忽，花1小時平安將林男救出，並當場逮捕開車的王姓嫌犯，但楊、陳則在追捕過程中趁機逃跑。警方深入追查後，發現逃逸的2人竟是在去年4月涉及媽祖文化協會槍擊案楊志豪及陳萬霖，隨即向士林地檢署及士林地院聲請拘票及搜索票，歷經3日地毯式強勢搜捕作為，2人深知已走投無路，3天後，步行到派出所投案，隨即當場遭拘提上銬。

▼林男遭強行擄走，負責開車的王姓男子遭警方當場壓制。（圖／記者黃宥寧翻攝）



偵查時，楊志豪否認犯行，並稱他與陳萬霖本來要去賭場賭博巧遇王男，因為陳萬霖與王男有債務糾紛，且糾紛與林男有關，便約定三方私下解決，陳萬霖擔心相互糾眾，才要求大家交付手機，並沒有持槍強押的事情。至於，陳萬霖則是對整起案情矢口否認。

士林地檢署根據林妻等人證述、監視器錄影畫面翻拍照片、監視錄影光碟，認定楊、陳押人事實，依刑法第302條第1項剝奪行動自由及強制罪嫌將2人依法起訴。

另外，北投區「媽祖文化協會」去年4月遭楊志豪、郭旻峻開槍示威，警方追緝19天後，2人各搭乘Porsche Cayenne到北投分局投案，被依未經許可持有非制式手槍等罪嫌起訴，目前士林地方法院審理中。