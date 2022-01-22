爆乳鋼琴YouTuber早露臉！粉絲挖出「5年前氣質照」驚豔：PR值90+

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Pan Piano早就露臉了！粉絲挖出「5年前氣質照」驚豔：PR值90+

▲小P身材超好。（圖／翻攝自YouTube／Pan Piano）

▲小P身材超好。（圖／翻攝自YouTube／Pan Piano）

記者曾筠淇／綜合報導

台灣YouTuber小P經營的鋼琴演奏頻道「Pan Piano」擁有302萬人訂閱，她大多穿著性感風格的服裝演奏，讓粉絲大飽眼福。不過，小P因為一直沒在影片中露臉，所以大家都相當好奇她的真面目，想不到就有網友挖出2017年的照片，讓不少人看到後直呼，「我覺得很正欸」、「看起來還蠻有氣質」。

日前有網友在PTT的Gossiping板上，以「Pan Piano贏了流量但是失去了什麼」為題發文，提到小P靠著「巨乳聚人心」的策略贏得大票粉絲，不過影片看著看著，他卻發現小P身上的衣服貌似也越來越少，小P是不是漸漸失去了什麼？

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▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／Pan Piano）

▲小P曾傳出露臉，但其實是Cosplay《名偵探柯南》中的犯人。（圖／翻攝自YouTube／Pan Piano）

貼文引發討論，底下網友紛紛回應，「我覺得沒有失去什麼耶」、「失去身上衣服的厚度」、「失去了對手」、「失去輸的感覺」、「我老婆沒說失去我就好」、「失去了當窮人的能力」。

事實上，小P因為越來越有名氣、粉絲越來越多，所以有許多人都對她的真面目感到好奇。就有網友回文，提到小P早期就已經在個人網站貼出自己的生活照了，雖然現在照片已經移除，不過將網址貼回網頁時光機並拉回對應年分，即可看到當時的照片。

而從該網站可見，小P在2017年4月時，放上穿著紅色衣服的生活照，而在2018年6月左右，換了另張穿著白色洋裝的氣質照片，不過，2019年1月起，小P就將正面照移除，往後也都鮮少露臉。

▲▼ 。（圖／翻攝自Wayback Machine）

▲▼小P以前有在網站放上她的生活照。（圖／翻攝自Wayback Machine）

小P以前有在網站放上她的生活照。（圖／翻攝自Wayback Machine）

小P青澀的生活照曝光後，吸引不少粉絲朝聖，「這很正好嗎」、「這算很可以了，重點是很敢露」、「氣質妹子啦！不錯了，如果化妝會更美」、「 蠻清秀的，就算沒PR值99也有PR值90+了吧」、「還不錯吧！這如果有化妝，絕對是正妹」、「這素顏超頂好嗎」、「氣質、身材又好」。

此外，小P因為真面目被翻出來，所以也有不少人表示，「幻想破滅」、「想像空間無限大，如何利用優勢這位很懂啊」、「本來不露臉，就是要賣個人幻想」、「不露臉給人想像空間，跟戴口罩一樣」、「終於看到真相了」。

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