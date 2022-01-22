慢12天爆70確診！他質疑「西堤不是路邊攤欸」　PTT喊2點炸鍋

▲西堤牛排中壢中山店。（圖／翻攝自Google地圖）

記者周亭瑋／綜合報導

桃園亞旭移工群聚擴大，累積已達70人確診，初步研判跟曾到西堤用餐的兩名確診移工有關，由於當初兩人並未掃實聯制簡訊，使得匡列整整慢了12天，就有網友質疑，西堤這麼大的餐廳，就算沒實聯制，也有其他方法，「是不是疫調螺絲鬆了？」

兩位在遠雄貿易港工廠的移工，1月9日曾到西堤用餐，後續採檢為陽性確診，由於兩人用餐時未掃實聯制，所以第一時間未追出來，事發至今已12天過去，研判兩人發病至少1周以上，期間不知傳染多少人。

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昨夜，桃園亞旭電腦工廠擴大採檢1005人，加上先前6名確診，及1名返國採檢後確診的人員，目前累計70人染疫。

▲桃園爆移工群聚，王必勝前進經貿園區。（圖／翻攝自臉書／王必勝）

對此，就有網友在PTT發文質疑，「昨晚桃園才發現一周前的疫調漏了人，所以根本連當天幾人吃飯都不知道吧？沒有實聯制，起碼當天消費幾客要知道吧？西堤這麼大的餐廳又不是路邊攤，監視器也沒有抓出來看比對人數，我當然知道疫調很辛苦，但是不是螺絲鬆了？」

綜合鄉民討論，大家認為，就算沒有實聯制，也該透過監視器、消費紀錄、電信足跡等方法，至少抓出當天所有的消費客人，同時也擔憂究竟還有多少被遺漏的，「櫃檯和出入口有監視器，應該可以算出來」、「這點其實很令人髮指」、「感覺警察系統沒介入啊」、「除了2移工，還有沒有多少人應檢而未檢的」、「到底還有沒有漏的人，真令人害怕」、「螺絲是要多鬆？不是還沒放棄清零嗎?」、「真的疫調不是只看實聯，刷卡紀錄、電信足跡都是有跡可循的」、「西堤一定會有位置圖」。