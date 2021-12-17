爆乳鋼琴YouTuber「沒人能戰」　鐵粉揭3關鍵狠甩對手：很享受

▲小P身材超好。（圖／翻攝自YouTube／Pan Piano）

記者曾筠淇／綜合報導

台灣YouTuber小P經營的鋼琴演奏頻道「Pan Piano」擁有290萬人訂閱，她時常穿著性感風格的服裝演奏，讓粉絲不只耳朵懷孕，還能大飽眼福。就有網友好奇詢問，台灣身材好的正妹一大堆，為什麼沒人跟上小P的腳步呢？貼文曝光後，就有忠實粉絲馬上點出關鍵原因，直言幾乎沒人學得來。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「Pan Piano的cos彈琴為什其它女孩兒不學」為題發文，提到很多人都是看哪裡好賺錢就趕緊跟上，小P彈鋼琴的流量和訂閱數已經算是頂標，為什麼沒人跟著這麼做？

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原PO繼續說道，台灣會cosplay又身材好的正妹其實很多，如果學習小P甚至不用露臉，這市場理應還不算飽和，為什麼好像沒什麼人複製小P的成功方式呢？

▲小P除了身材好之外，還懂動漫、會跟流行。（圖／翻攝自YouTube／Pan Piano）

貼文一出，不少網友都忍不住大讚小P的皮膚，「白、身材比例好，就淘汰很多人了」、「只有大不稀奇，應該是又圓又白的關係」、「我覺得皮膚光澤度真的沒幾個能戰的」、「奶大、皮膚好、腿又棒，真的少」、「白肉看起來很可口」、「身材太好吧」、「這種視覺、聽覺都很享受」。

還有網友指出重要關鍵，小P除了身材好、會彈鋼琴以外，還懂動漫、會跟流行，這真的不是一般人能做到的，「有身材又要懂動漫又要會彈」、「她都彈流行這點應該很少人跟上」、「會音樂+皮膚白+奶大+身材好+會cos+愛動漫，根本互斥」。

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