左腿全空！爆乳鋼琴YouTuber「戰服開到肚臍」　網嚇：不給人活路

▲Pan Piano新造型依舊讓人大噴鼻血。（圖／翻攝自YouTube／Pan Piano）

記者曾筠淇／綜合報導

「Pan Piano」是一位來自台灣的鋼琴演奏YouTuber，近年多穿上性感風格的服裝彈鋼琴，讓人不只耳朵懷孕，還能大飽眼福。昨（8）日有網友注意到，Pan Piano最新一支片的造型根本就是在挑戰尺度極限，完全不給其他人活路。貼文曝光後，網友也紛紛回應，「露出度越來越高了」、「身材沒話說」。

網友8日在PTT的Gossiping板上，以「Pan Piano」為題發文，提到他稍早看到Pan Piano上傳的宣傳照，覺得對方的服裝真的太誇張，絲毫不留活路給其他彈鋼琴的演奏家！

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從照片可見，Pan Piano其實是打扮成手遊「天下布魔」的角色伊布力斯，該件服裝除了讓雙峰快炸出來，甚至還會直接露出腹部和肚臍，更令人眼紅心跳的是，要不是她穿的衣服有肉色布料遮住，不然連三角地帶都會曝光。

不少網友看到後，紛紛留言大讚，「身材真好，真的很棒」、「身材真的蠻完美的」、「這cosplay水準真高」、「太神了」、「敬業精神」、「服裝是真的很用心」、「覺得她應該已經不缺錢，但還是很用心做影片，真的敬佩」、「身材真的頂級，皮膚又白又嫩」、「不錯呀，很有創意」、「想學鋼琴」。