快訊／亞旭電腦工廠暴增60例　指揮中心證實：有本國籍作業員染疫

▲醫福會執行長王必勝證實，新增確診個案包括本國籍員工。（圖／翻攝王必勝臉書）

記者柯沛辰／綜合報導

桃園疫情持續延燒，指揮中心21日晚間證實，遠雄自貿港區亞旭電腦工廠下午公布6名移工確診，經擴大採檢1005人，有60人陽性確診、675人陰性、270人檢驗中，累計已有66人確診。對此，醫療應變組副組長王必勝表示，新增的確診個案有移工，也有本國籍勞工，但以移工居多，病毒量有高有低。

王必勝晚間透露，新增的確診個案有移工，也有本國籍勞工，但大多以移工為主，病毒量多寡不一，初步研判應與2名曾赴西提用餐的移工有關，但因用餐時沒有實聯制，所以第一時間未被追出來，事發至今已過去12天，研判移工發病至少1週以上。

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桃園市衛生局長王文彥下午曾指出，有2名移工9日曾在西堤用餐，21日雙雙確診，傳染給同職場共4人員工（1人為本國籍）。昨晚至今採檢約1000多人，已抓出4人確診，其餘還在檢驗中，由於通鋪宿舍涉及人數眾多，恐要做好須居隔上百人的準備。

王文彥說，2名移工20日晚間採檢才發現確診，後來疫調發現2人9日曾到中壢西堤用餐，沒有實聯制、沒有預約，加上可能語言不通，沒什麼在看新聞，所以也沒接觸到疫情相關資訊，才未及時被匡列到。

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