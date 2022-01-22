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萬一確診「隔離比病毒更可怕」　鄉民狂抖+1：這就是要三級的原因

▲▼澎湖快篩。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲桃園疫情最為緊張。（示意圖／記者吳奕靖翻攝）

網搜小組／劉維榛報導

本土確診燒到高雄之際，昨（21）日晚上又爆出移工群聚，桃園亞旭電腦工廠新增63人染疫。對此，有鄉民挫咧等直言，根本不怕病毒，反而比較害怕被隔離，足跡全被抖出來之外，還波及親友被匡列，「現在確診是不是被隔離，比病毒可怕？」

一名網友在PTT表示，「我真的覺得病毒不怎麼可怕啊」，但眼看過年剩一周左右，將湧現返鄉潮，萬一要是不幸確診，「真的很擔心確診被隔離。」

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原PO進一步說道，一旦確診親朋好友就會被匡列，「然後全家被隔離，朋友被隔離，整間公司被隔離，接觸過的客戶被隔離，影響人家過年就算了，搞不好營業損失找你算帳。」

原PO更語帶崩潰直呼，就連足跡都被攤在陽光下，等著被全台民眾公審，「去按摩、去摩鐵、去酒店，還是跟朋友喝咖啡五小時通通都要被公布...現在確診是不是被隔離，比病毒可怕？」

文章貼出後，網友全都瑟瑟發抖直呼，「被獵巫壓力最大吧」、「怕被隔離還有被親友唾棄」、「移工就是知情不報啊，報了會被抓去驗抓去隔離，你是移工你會報嗎」、「這就是要三級的原因，不三級就不能動不動就要隔離」、「更何況移工nothing to lose，大不了就被遣返回去找工作」、「感冒變全民公敵」。

最新消息證實，桃園亞旭電腦工廠21日深夜篩出63人確診，加上先前的6位、1位返國確診的人員，目前已經累計70位確診。另外，據悉，該群聚案的源頭，是因為亞旭電腦廠2名移工9日赴中壢西堤用餐，事後回宿舍大通鋪睡了12天才發現確診。

▼亞旭2移工睡宿舍通鋪12天，釀63人染疫。（圖／翻攝自Google Maps）

▲▼亞旭2移工睡宿舍通鋪12天　初判發病一週「66確診」本國籍5人染疫。（圖／翻攝自Google Maps）

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