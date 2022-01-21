高雄20歲確診男隱瞞足跡「急匡300人」　到台南喝喜酒曾去洗手間

記者柯沛辰／綜合報導

高雄一名20多歲確診男子（案18212）16日曾到台南安平玄饌宴會館參加喜宴，確診後第一時間通知親友快去採檢，卻未誠實向高市衛生局告知足跡，直到親友撥打1922詢問，全案才曝光。截至今晚，台南市衛生局已緊急匡列約300人，包括會館工作人員、用餐民眾等已有160人完成篩檢，但有些賓客來自外縣市，因此已通知其他縣市政府掌握。

據了解，案18212在1月16日上午曾到台南參加喜宴，雖未敬酒，但過程中有使用洗手間，不料他20日晚間確診後，第一時間未告知曾到過台南，反倒先打電話給同桌親友示警。案經1922曝光，目前同桌的11名親友已全被匡列，但因11人全部來自外縣市，因此台南衛生局也緊急通知CDC進行疫調。

▲消毒人員對台南玄饌宴會館進行大清消 。（圖／記者林悅翻攝）

台南市長黃偉哲在記者會上痛斥，案18212明知自己確診、到過台南，也知道要通知自己的親友，卻不誠實告知足跡，導致當天參加喜宴的民眾暴露在危險中，這是一個非常惡劣的行為，「若台南出現破口，市民不會原諒你」。至於案18212隱匿足跡一事，市府也將研議，不排除採取相關法律行動。

台南衛生局指出，同桌11人主要來自雲林、高雄，晚間還匡列餐廳工作人員、宴會廳所有賓客（現場同時間還有另外2場宴會），截至晚間約已匡列300人、篩檢其中160人，明天（1/22）上午9點到11點將在南區松柏育樂中心繼續加開篩檢站，呼籲所有當天與會民眾自主來採檢。

▼黃偉哲強調，將展開精準、快速疫調及「三大啟動、保存醫療量能」措施，避免感染源擴大。（圖／記者林悅翻攝）



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