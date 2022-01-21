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2022燈會搶商機！高雄飯店「除夕」掀搶客大戰　住宿推超值優惠

▲2022燈會在高雄，飯店從除夕就開始「搶業績」，訂房率 應該都破八成 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲2022燈會在高雄的加持，飯店從除夕的訂房率都開紅盤，「花季度假飯店」巧月套房 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

睽違20年，2022台灣燈會重回高雄舉辦，春節勢必將掀起一波賞燈熱潮。旅遊達人建議提早安排走春行程，聰明消費，因為高雄話題熱度持續延燒，都足以證明虎年可以說是「高雄年」！從跨年到春節，甚至是整個二月，全高雄各大飯店、旅宿訂房率達八成。

跨年倒數過後，高雄市府更進入「燈會倒數」，向全台民眾宣告，迎接後疫時期大型觀光盛會，「2022台灣燈會在高雄」，高雄已經準備好了！不只市區做好盛大的準備，就連身在郊區田寮的花季度假飯店，目前訂房率也達到七成；飯店特別針對農曆春節出遊的遊客，推出延續「高雄開就賺」腳步的「刮刮樂新年」，讓在111/1/29-2/6入住的旅客都能獲得一張中獎率百分百的刮刮樂，甚至有機會刮出超過萬元價值的住宿券。

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▲2022燈會在高雄，飯店從除夕就開始「搶業績」，訂房率 應該都破八成 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲義大皇家酒店強打住宿跟遊樂世界2合1，創造消費者更多誘因。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲2022燈會在高雄，飯店從除夕就開始「搶業績」，訂房率 應該都破八成 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲2022燈會在高雄，飯店從除夕就開始「搶業績」。（圖／記者吳奕靖翻攝）

花季度假飯店表示，其實春節住房一開賣，就有許多熟客、外地客不斷詢問預訂房間，希望過年能南下來享受度假，特別在去年高壓的氣氛下，讓許多民眾比起跑景點，更願意留在飯店內享受設施、放鬆；而花季一直以來都是以高品質的湯泉聞名，不管是南部稀有富含礦物質的湧泉，及每間景觀客房內的碩大湯池，都讓湯客流連忘返。

另外義大皇家酒店針也對2022年1月31日至2月4日的農曆春節期間，推出「Love樂虎迎新春」一泊一食9,800元、一泊二食12,200元起的住房專案。並於2022年1月1日起，推出除夕至初四入住加贈春節期間(1月31日至2月6日)義大遊樂世界成人門票2張的加碼優惠。想在農曆年間入住五星飯店、享受購物樂趣、至義大遊樂世界盡情玩樂，義大皇家酒店絕對是最適合的度假首選，同時住宿期間除了可以享受飯店內三溫暖、水療區、戲水池等多項休閒設施外，飯店也推出了一系列的應景活動，包含大年初一祥獅獻瑞迎春，初二至初四財神爺抽紅包、公益擲筊、懷舊彈珠檯、麻將賓果、街頭藝人秀及夜間星空電影院等應景活動，要讓入住的客人們享受濃濃的節慶氛圍！

▲2022燈會在高雄，飯店從除夕就開始「搶業績」，訂房率 應該都破八成 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲福容飯店的港景精緻雙人房，主打景色牌。（圖／記者吳奕靖翻攝）

而位在高雄愛河旁的福容大飯店高雄店為了讓大家可以盡情來港都度假，特別在2022年1月29日~2022年2月6日止推出「2022農曆春節住房優惠專案」，2022年1月29日~30日(彈性休假)、1月31日(除夕當天)及2月5日(初五)~2月6日(初六)入住港景精緻雙人房每房優惠價3,740元/晚(含2客早餐)，若是在連假期間全家一起出遊，則是可以選擇家庭套房優惠價只要7,040元/晚(含4客早餐)。2022年2月1日(初一)~2月4日(初四)入住港景精緻雙人房每房優惠價5,984元/晚(含2客早餐)，家庭套房優惠價11,264元/晚(含4客早餐)，另外憑福容大飯店的享福卡還可再享會員優惠折扣，據了解目前農曆新年的整體住房率已經來到8成以上，想要在連續期間度假期間體驗港都最令人嘆為觀止的美麗景色，千萬不能錯過！


 

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