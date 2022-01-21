快訊／有確診者足跡！健身工廠三多廠閉廠清消　22日恢復營業

▲健身工廠三多廠閉店清消。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市政府21日公布10例本土確診個案，均為港埠群聚感染相關，其中案18212曾多次出入健身工廠三多廠。對此，健身工廠表示，今日下午4點起進行大清消，22日恢復營業。

健身工廠指出，針對高雄市衛生局21日通知，一位確診個案曾到健身工廠三多廠運動，因本廠館內針對實聯制之嚴格確實執行，所有進廠人員皆使用人臉辨識才可進入，衛生局調閱實聯制資料發現，當事人分別在1月16日、18日進廠運動，18日確診。

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▲▼健身工廠三多廠閉店清消 。（圖／記者許宥孺翻攝）

健身工廠表示，本廠與高雄市衛生局確認，有確診者足跡的廠商須閉廠消毒，因此三多廠21日下午4點進行大清消，22日三多廠恢復營業。



健身工廠強調，為保護會員，廠內清潔人員使用無稀釋酒精，每小時器材消毒擦拭，也提供多處酒精點，供會員在器材使用前後使用，一個月兩次全廠大消毒，健身工廠全力配合指揮中心指示，提供安全乾淨之運動空間。另外衛生局詢問本廠工作人員之疫苗接種狀況，三多廠所有員工，包括教練、營運、會務、有氧老師全數皆已接種過第一劑疫苗，第二劑疫苗接種率99%。

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