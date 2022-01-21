前台大醫看這波疫情「1問題」：社區風險高了　過年做好2準備

▲今新增23例本土個案，其中有10例是與高雄相關。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者張乃文／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（21）日公布新增23例本土個案，高雄相關染疫個案增加10例，都與高雄港工作的父親（18156）相關。另外，原本指揮中心相當擔憂的亞東護理師個案及新竹一家三口案子，後續定序出爐也各自找到源頭，只是「傳染途徑還無法完全連結。」醫師直言，現在的問題在於「沒有確切找到人傳人的證據。」

對於亞東護理師（案17967）、新竹一家三口（案18060－案18063）目前已經定序出爐，前者研判是院內感染，後者定序則與西堤、桃機相同。前台大感染科醫師林氏璧今針對疫情最新情況分析，他認為問題是「沒有確切找到人傳人證據」，中間不曉得已經傳過幾波了，無論是亞東護理師案或是新竹案都一樣，因此還是要提高警戒。

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林氏璧舉去年5月本土爆發的例子，當時阿公店、獅子會和羅東，全都和諾富特旅館一樣是同一株Alpha，這是很正常的，但這不叫做疫調上的「找到感染源」，且重點是「可能散出去了」，已經找不到疫調上的關聯，社區的風險也就高了。

林氏璧也點出高雄案例完全體現「Omicron最難纏的地方」，高雄案的父親（案18156）是15日發病，19日診所看診是發病第4天，仍有傳染力。而同時段前後30分鐘內的3個看診患者Ct值都在30以上，分別在1月20~21日發病，而耳鼻喉科門診19日暴露感染的個案，20日採檢陽性，一天就已經驗得到病毒。醫師示警，「Omicron就是可能快成這樣」，一下就出去了，相關的確診個案接下來病毒量也應該會很快升高。

▲高雄21日再新增10例確診個案。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

不過，民眾們最擔憂的是春節將近，是否會需要改變返鄉計畫，對此，林氏璧認為「可以滾動式調整，也要因應家中狀況來調整。」醫師提出2個建議，若團聚對象中有長者或是慢性病族群，最好先確認至少打兩劑疫苗，三劑更好，另外可以準備快篩備用，但也要注意快篩也有可能是偽陰性的問題，不能掉以輕心。

林氏璧指出，已經都打完疫苗的朋友，「心態可以放輕鬆一點應對本次疫情」，假設非常在意或偏向緊張的話，要完全取消活動待在家中追劇，「我也不會反對」。最後醫師提醒，過年期間人潮南來北往，原本風險較低的地方有可能會增加風險，「這次過年的確是一次大考驗」。