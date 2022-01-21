台東縣政府去年捕獲梅花鹿　今安置武陵生態園區

▲梅花鹿妥善安置武陵生態園區。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

去年民眾於台東縣鹿野鄉舊台九線發現梅花鹿出沒蹤跡，台東縣政府與鹿野鄉公所遂即持續展開追查，並於去年年底在紫禧山莊附近香蕉園捕獲，並將其安置於台東動物收容中心。為顧及梅花鹿照料及照養，及維護居民生命財產安全，台東縣政府農業處於21日將梅花鹿搬遷至武陵梅花鹿生態園區安置。

縣長饒慶鈴表示，近年曾有因梅花鹿或牛隻衝到馬路而造成的交通事故時有所聞，為避免此類事件再度發生，以請相關單位積極妥善處理，以維護民眾生命財產安全，同時也重視動物生命權，請飼主務必妥善照料飼養寵物。

農業處說明，去年與鹿野鄉公所密切合作並追蹤該鹿蹤跡，並雇用專業獵捕人員，於去年年底捕獲後並安置於動物收容中心照料。當時經研判該隻公鹿其體力及警覺性不同於野生鹿，且梅花鹿野外族群早於民國58年左右絕跡，其應人為飼養後逃逸。隨後，依規定公告請飼主領回，然至今仍尋無飼主，經評估後決定安置於武陵梅花鹿生態園區。

該隻梅花公鹿約3到4歲，經動物收容中心細心照料，身體狀況良好，經專業人員驅趕入搬運箱及載運至安置地點，順利完成搬遷作業。武陵梅花鹿生態園區佔地約3公頃，目前僅飼養6隻母鹿，由武陵外役工作人員及永安社區發展協會共同經營管理，場域環境極適合飼養鹿隻。

農業處長許家豪表示，飼養人工繁殖的鹿當寵物，應於每季畜情調查時向公所登記且要善盡飼主責任，切勿讓其逃逸，若影響民眾生命財產安全或危及動物健康、生命，將以動物保護法查處；並強調若飼養鹿隻超過40頭應辦理畜牧場登記，違者將依畜牧法處以3萬元以上15萬元以下罰鍰。