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騎士自摔情緒失控　罵警「幹X娘、你這個廢物」下場曝

▲桃園市黃姓男子去年12月凌晨酒後醫院探視戒護就醫友人，對員警詢問竟以三字經連續辱罵，被當場移送偵辦。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲台東男子騎機車自摔，竟對前來協助的員警飆罵「幹X娘」、「你這個廢物」等語，被依妨害公務等罪起訴。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者蔡怡萍／台東報導

台東一名朱姓男子因故在馬路上騎車自摔，他報案請求警方協助時，竟對辦案莊姓員警連續飆罵「你是在兇X小」、「幹X娘」、「你這個廢物」等污辱字眼，還上前以胸膛頂撞，員警以妨害公務之現行犯逮捕，並由台東地方法院依妨害公務、污辱公務員、傷害罪等，合併執行拘役75天，得易科罰金。

朱姓男子2021年4月22日凌晨1點半騎車在馬路上自摔，他自行報案處理，台東縣警察局關山分局池上分駐所員警前往協助，朱男疑因摔車情緒不穩，朝莊姓員警失控咆哮，飆罵三字經、反問「你是在兇X小（台語）」等語，並以胸膛衝撞，莊姓員警將人壓制上銬帶回警局偵辦。

而當天在警局內製作完筆錄，朱男在離開前還持續怒罵所內員警：「像你這種廢物」、「你就是一個廢物」等語，員警隨即以妨害公務之現行犯逮捕。而後朱男藉上廁所的理由，拒絕再銬上手銬，與莊姓員警爆發拉扯、推擠，造成員警制服被扯破、雙手手臂抓傷，莊警基於維護公權力，向分局報告並訴由台東地方檢察署檢察官偵查起訴。

朱男在法院第三次準備程序中坦承所有犯行，男子後來也對員警道歉，經調閱監視器、驗傷報告等，參照男子精神與經濟背景，台東地方法院判男子三項罪名合併拘役75日，可易科罰金。

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