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台東縣府爭取近7千萬推動各場館改善　25日啟動優化運動環境

▲25日啟動工程，優化運動環境，計將於11月底完工。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲25日啟動工程，優化運動環境，計將於11月底完工。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為打造友善運動環境，提供縣民優質空間，台東縣政府處積極爭取中央經費，全面改善體育館及體育場看台防漏水工程等多項縣內體育場館設施，獲得教育部體育署核定6,948萬的補助經費，並將於1月25日起進行場館全面整修工程，縣府將盡早工程完成，讓鄉親能使用最完善的運動場館設施，工程期間台東縣立體育場跑道將持續開放民眾使用。

饒慶鈴表示，縣府積極執行明日創生園區改善計畫，將結合台東新聚落、波浪屋、轉運站、鯉魚山、歷史建築機關車庫、台東大學周邊環境及縣立體育場，打造台東舊站特區TTZone。此次爭取到近7千萬的補助經費，除了持續優化縣立運動場館，也將全面改善其他運動公園及場所，將提供更優質的運動環境。

教育處說明，此次縣內體育場館設施整修工程，將分為4大工區，包括縣立體育館及體育場將著重在屋頂、外牆、看台之防漏水工程，另外體育館室內也將舖設符合職籃比賽標準之木地板；東海運動公園網球場夜間照明也將升級為LED智慧照明，縣立溜冰場及豐田簡易壘球場進行地板及紅土等運動區域鋪面也都會加強全面改善。

此次場館改善工程預計將於今年11月底完工，工程期間體育場田徑場跑道仍會開放使用。

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