▲除舊佈新迎新春，別忘記回收報廢車輛一起做環保。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

農曆過年即將到來，為了迎接新年，家家戶戶準備開始進行環境大掃除，台東縣環境保護局提醒，在清掃家中不需要的物品的時候，也請記得將不再使用的車輛報廢並回收。根據環保局統計，110年度總計拖吊111輛機車及21輛汽車，請民眾若發現人行道或路旁有廢棄或破損的汽機車，踴躍向環保局或鄉鎮市公所清潔隊反應，或撥打報廢車體資源回收免付費專線0800-085717。

台東縣政府表示，報廢並回收不再使用的車輛，不但讓住家附近更加整潔， 更可以維護公共衛生，聯繫合格回收業者辦理回收車輛，還可以獲得環保署提供的廢棄車輛回收獎勵金，讓我們一起來守護台東縣美好市容，共同維護好環境。

環保局說明，目前環保署設立「廢車回收一站通」網站已上路，民眾在家一鍵就可完成「車體回收」、「車籍報廢」、「繳納汽燃費」、「繳納牌照稅」及「獎勵金申請」等5項服務，辦理車輛報廢不必再四處奔走，詳情可上環保署資源回收網(https://recycle.epa.gov.tw/ )查詢。

環保局呼籲，車輛辦理報廢後應儘速請合格回收業者進行回收，避免佔用道路影響民眾用路的權利。若民眾發現道路旁、人行道或路邊停車格有外觀髒污、破損等明顯已不能使用的汽（機）車輛占據，可向環保局或鄉鎮市公所清潔隊反應，經查證屬實後，將張貼通知單限期7天移置車輛，否則將依「台東縣處理佔用道路廢棄車輛執行要點」移置至貯存場暫存，後續由環保局公告1個月，如無人領回將比照廢棄物清除。