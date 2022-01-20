年節飲食做好採買功課　台東馬偕營養師教大家吃出好疫力

▲台東馬偕營養師教大家吃出好疫力。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

年關將近，但隨著Omicorn疫情升溫，相信大家一定很關心如何吃出健康、吃出好的免疫力。台東馬偕醫院營養課陳麗如課長在年節前，提醒大家要過個平安的好年，就從採購健康食材開始。年節應景的香腸、臘肉等含有較多飽和脂肪不僅會升高膽固醇，過多的油脂也會抑制免疫功能，淺嚐就好；而像花生、瓜子等堅果種子1天1湯匙就好喔。均衡飲食是健康的基礎，可以應用國健署推行的我的餐盤，記住口訣暨簡單又容易，每天早晚1杯奶、每餐水果拳頭大、菜比水果多一點、飯跟蔬菜一樣多、豆魚蛋肉一掌心、堅果種子1茶匙。

陳麗如營養師表示，多選擇富含維生素C的水果，維生素C會刺激身體製造干擾素來破壞病毒。也要吃各種顏色的蔬菜，每天攝取含硫化合物的蔬菜：蔥、蒜、洋蔥及韭菜等，多放在料理中，有助於提升免疫力。記得吃火鍋時一定要多放各種顏色的蔬菜。以全榖雜糧類取代白飯和白麵條，含有豐富的維生素B群可維持細胞黏膜健康。吃優質豆魚蛋肉類，是豐富的蛋白質來源，蛋白質是構成細胞（尤其白血球和抗體）主成分。

適量攝取油脂，含Omega-3的油脂有助於降低體內的「慢性發炎」，讓免疫細胞不會過勞、失衡。多選擇富含鋅的食物，鋅具有免疫調節、幫助組織修復、維持生理代謝等作用。除此之外，年節期間多曬曬太陽，維持體內維生素D濃度。而過年桌上擺滿的糖果餅乾，舉凡麻粩5個(20公克/個)、牛軋糖6顆(15公克/顆)熱量就高達500大卡，吃多了不但會降低免疫也會增加體重喔！



最後陳麗如營養師呼籲鄉親，要過個平安的好年，除了吃的健康保持好的免疫力外，年節期間大量人口南北流動，也易造成病毒擴散。所以更要比平日更注意個人衛生、注射疫苗、避免到人群聚集的地方，就能平安過好年喔！