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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯媽稱未去過北市府被舊照打臉　柯文哲：老人家講的話要追殺到底嗎？

記者杜冠霖／台北報導

台北市長柯文哲母親何瑞英曾在中二補選倒數4天時，「巧遇」藍營候選人顏寬恒，被解讀為柯的「政治算計」，何瑞英日前回應，怕人家說干政，所以都沒去過台北市政府，卻被網紅劉宇（四叉貓）貼出2017年何瑞英在市府與柯文哲用餐的照片，對此，柯文哲表示，她好像4年前有來過，但最近真的是沒來，「一個老人家講的話你要追殺到底嗎？」

對於何瑞英稱未曾去過北市府，卻被網紅挖出舊照打臉，柯文哲表示，她好像4年前有來過、年代久遠，但最近真的是沒來，「一個老人家講的話你要追殺到底嗎，所以你有什麼意見嗎？粗暴的言論大可不必。」

對於中二補選由綠營候選人林靜儀勝出，何瑞英日前表示，不是全部的好人都會贏，是「命也！」另有傳言兩人「巧遇」是由民眾黨媒體總監黃文財牽線，何瑞英則否認，強調不認識黃，也不干涉兒子的事情。

媒體追問，是否黃文財居中牽線與顏寬恒的巧遇？何瑞英強調，「我不認識他」，自己不會涉入柯文哲的事情，所以沒去過民眾黨部，也沒去過台北市府，就是怕被人說干政。

不過，針對何瑞英的說法，網紅四叉貓翻出舊照打臉，他指出，柯文哲在2017年8月11日於臉書發布的照片，就顯示當時與父母一起在市府用餐。當時柯文哲寫道，3人是一起在市長室吃便當，「我一樣吃得很快；母親也一樣，一直叮嚀交代；至於父親，老樣子，默默的聽我們講話，默默的把飯菜吃光。場景在市政府，卻好像回到了新竹」。

▼何瑞英（左）與兒子柯文哲。（圖／翻攝柯文哲臉書）

▲▼何瑞英（左）與兒子柯文哲。（圖／翻攝柯文哲臉書）

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