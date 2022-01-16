柯媽稱怕被說干政、未曾去北市府　柯文哲一張照片打臉

▲何瑞英（左）與兒子柯文哲。（圖／翻攝柯文哲臉書）



記者杜冠霖／台北報導

台北市長柯文哲母親何瑞英曾在中二立委補選倒數4天時，「巧遇」國民黨候選人顏寬恒，被解讀為柯文哲的「政治算計」，何瑞英15日則回應，自己怕人家說干政，所以都沒去過台北市政府，對此，網紅劉宇（四叉貓）貼出2017年何瑞英在北市府與柯文哲用餐的照片，並批評，「豪洨白賊！」

對於中二補選由綠營候選人林靜儀勝出，何瑞英昨表示，不是全部的好人都會贏，是「命也！」另有傳言兩人「巧遇」是由民眾黨媒體總監黃文財牽線，何瑞英則否認，強調不認識黃，也不干涉兒子的事情。

媒體追問，是否黃文財居中牽線與顏寬恒的巧遇？何瑞英強調，「我不認識他」，自己不會涉入柯文哲的事情，所以沒去過民眾黨部，也沒去過台北市府，就是怕被人說干政。

不過，針對何瑞英的說法，遭網紅四叉貓翻出舊照打臉。他指出，柯文哲在2017年8月11日於臉書發布的照片，就顯示當時與父母一起在市府用餐。當時柯文哲寫道，3人是一起在市長室吃便當，「我一樣吃得很快；母親也一樣，一直叮嚀交代；至於父親，老樣子，默默的聽我們講話，默默的把飯菜吃光。場景在市政府，卻好像回到了新竹」。

四叉貓過去曾被柯媽罵「豪洨白賊！」，他今天也貼出柯文哲、柯媽在北市府的用餐照，並吐槽柯媽「豪洨白賊！」，也有網友緩頰，認為柯媽是老人家、嘴快不長記性，不應藉此公審；四叉貓則反嗆，「柯媽媽嘴快你檢討我幹嘛？她嘴快亂講話還有亂吃寬恒的土雞你可以去罵她啊，卒仔！」