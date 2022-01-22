《李芳遠》虐馬摔倒致慘死！「無辜馬兒」身份曝光...是退役賽馬

▲KBS《太宗李芳遠》拍攝墜馬場面時動用10多名工作人員絆倒馬匹，間接造成其死亡。（圖／翻攝自Facebook@kara.animal）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓KBS電視台去年底開始播映大河歷史劇《太宗李芳遠》，原本一度獲得不錯的評價，然而當地動保團體公開第7集拍攝現場畫面，指馬匹在拍完「李成桂墜馬」的戲份一周後就暴斃，如今犧牲死亡的馬匹身份曝光，是一隻退役的高齡賽馬。

根據韓媒《中央日報》、《朝鮮日報》，南韓動保團體KARA（Korea Animal Rights Advocates）、動物自由連帶於19日在社群媒體上公佈該劇第7集現場拍攝畫面，其中太祖李成桂（金永哲飾）騎乘的馬匹，腳被10多名工作人員用繩子綁在樹幹強制絆倒，當特技演員跌倒在地的同時，狂奔的馬匹也跟著慘摔，同時頸部因衝擊力道過於強烈而往後折，經過7天以後不幸死亡。

▼劇組拍攝墜馬場面曝光



動保團體KARA昨（21）日在臉書貼文中指出，經過該團體調查後確認的結果，死亡馬匹名為「小黑」（까미，韓語原意為皮膚或毛色呈現黑色光澤的人或動物），是一隻從賽馬場退役的比賽用馬，「小黑一輩子只為了娛樂人類存活，結果最終卻只迎來被絆倒、慘摔死亡的悲慘結局！期盼未來不再有像小黑一樣被壓榨死亡的動物。」

該則貼文表示，劇組為了成功拍攝「李成桂墜馬」的場面，竟然動用10多名工作人員用繩子綁住馬匹的腳，在馬匹開始狂奔後拉動繩子，馬匹承受不住劇烈衝擊而跌倒慘摔，一度昏厥無力掙扎，KBS送回馬場一周後死亡。

報導指出，《太宗李芳遠》的製作人（PD），就是KBS電視台於2014年播映的古裝劇《鄭道傳》責任製作人；而好巧不巧的是，同樣講述麗末朝初（高麗時代末、朝鮮時代初）太祖李成桂建國故事的《鄭道傳》也有拍攝類似墜馬的場面。

▼動保團體KARA前往首爾麻浦警察署提告



KBS事後在聲明中坦承，完成該戲份拍攝後名為「小黑」的馬匹能夠自己站起來、外觀上也無顯著外傷，然而在畫面播出後引來收視群眾疑慮，經過確認後證實馬匹拍攝1周後死亡。對此，民眾在青瓦台官網發起連署，要求針對虐馬嫌疑制定對策，目前已超過11萬名網友響應。

據悉，KBS決定讓《太宗李芳遠》停播2周、同時在官網回放上撤下備受爭議的第7集；另外，KARA等動保團體針對劇組虐馬嫌移向警方提告。

►《太宗李芳遠》陷虐待動物爭議！劇組隔3個月認：馬拍完戲1週後死了

►《太宗李芳遠》停播2周！害死無辜馬兒...民眾氣炸請願終播要懲處

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》