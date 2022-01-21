200kg胖男狠甩40kg　疫情關在家又暴肥！7男合力才搬上救護車

記者王佩翊／綜合報導

馬來西亞一名200公斤重的男子先前因為胖到健康狀況出問題，因此長期待在醫院調理身體，並在專業營養師的幫助下，成功甩肉40公斤。然而新冠疫情爆發後，他被迫送回家休養並靠自己減肥，誰知道反而暴肥突破200公斤。全身病痛的他20日要前往醫院就診時，還要靠7名義工才能合力把他抬上救護車。

根據馬來西亞《大都會日報》報導，這名37歲的男子莫哈莫依萬體重飆破200公斤，然而因為體重太重，因此行動困難，平時很難靠自己行動。2年前因為身體出狀況必須就醫時，更是在消防員的協助下，才成功搭上救護車。

莫哈莫依萬到醫院後，為了減重與治療，因此長期住在醫院內，並在營養師的協助下，成功甩肉40公斤，減到160公斤。然而眼看減重就快要成功，新冠疫情卻爆發，由於醫療系統無法負荷，因此莫哈莫依萬便被院方送回家，同時要求他自己減肥。

▲▼義工使用床墊與鐵架，才成功將男子搬上救護車。（圖／翻攝自Harian Metro）



由於行動管制令使他平時無法出門，再加上待在家中無法控制飲食，因此疫情還沒過去，他的體重又再度飆升，突破200公斤。日前莫哈莫依萬又開始出現全身病痛，他30歲的弟弟阿茲里只好請加里雅基金會義工團隊協助，將超過200公斤的哥哥「搬上救護車」。基金會的7名義工最後使用特製擔架、床墊，才成功將莫哈莫依萬搬上救護車，並送往醫院。

莫哈莫依萬的弟弟阿茲里表示，哥哥是5兄妹中的大哥，從小就有超重的問題，以前身體還健康的時候，負責經營家中的餐飲生意，但最後卻因為越來越胖，導致無法自己行動。阿茲里說，現在家裡只剩母親、大哥還有他，但他實在無法負擔起照護哥哥的重責大任，唯有送院才能讓大哥得到更好的照顧。

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